存股族福音來了! 新光臺灣高股息基金6月上市

繼國泰、富邦投信推出高股息ETF 後，新光投信看好主動管理團隊優勢，預計6月13日推出「新光臺灣高股息基金」，是台股基金第一檔訴求「百分百優『殖』選股」、「基金主被動管理兼具」、「配息不來自本金」的月配型台股基金。

新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，今年台股表現震盪加劇，但預期下半年通膨利空有望逐漸淡化、隨電子供應鏈庫存調整周期有機會於6月結束，樂觀展望台股下半年有機會走出新格局，新一輪的漲升契機，不再受限於跌深電子股或受惠疫情解封，包括重返生活常態的傳產股，及升息環境下的金融股，都有機會見到利空出盡。

南震杰指出，高通膨時代下，選股不選市仍是台股投資主軸，由於6月除權息 旺季即將來臨，高殖利率 股蠢蠢欲動，市場預估，今年上市櫃公司整體現金股利將創2.7兆元歷史新高，在台股現階段行情大漲不易下，具高殖利率的個股，不僅代表公司財務體質較佳，根據國內實證結果發現，基本面優異的高殖率股票，長期投資累積報酬更可觀。

現階段台股現金殖利率 居4.2%冠全球，目前本益比 回落至12倍上下，屬於長期平均偏低的水準，顯示目前台股更是物美價廉，對於想存股的投資人，透過投信專業團隊協助，選擇台股高股息基金，可以省下看盤心力，將存股結果做到更好。