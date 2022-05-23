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居家照護理賠 金管會不越俎代庖醫療行為由衛福部界定

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

防疫保單風波不斷，金管會4月拍板輕症居家照護，如有醫療行為，防疫險可比照一般住院予以理賠。金管會主委黃天牧今（23）日表示，醫療行為本由衛福部界定，金管會不會「越俎代庖」認定什麼是醫療行為，也從未拍板輕症用藥才能理賠。

指揮中心宣布，最快未來一周開放全民適用家用快篩檢測陽性，經醫生診斷後確診，引起民眾關注防疫保單理賠事宜。金管會主委黃天牧在財委會前受訪時表示，這要看衛福部最後防疫政策的調整，保險公會將會進行判斷，決定理賠相關注意事項，但仍要待衛福部宣布用何種流程進行處理。

至於業界擔憂快篩陽性視同確診恐有道德風險，黃天牧認為，很多事情皆有道德風險，但仍以配合防疫政策為第一優先。

針對防疫保單爭議不斷，如快篩陽性視同確診，金管會與衛福部似乎未溝通好，黃天牧則回應，站在一個政務官的立場，對尚未發生的事情，抱持一個審慎態度，並不表示金管會沒有被告知衛福部的處理流程，只是最後決定尚未確定，這段期間陸續亦有些會議，了解衛福部可能的進展，但現階段還沒確認最後步驟。

對於保戶關注居家未用藥不理賠，衛福部不認為有事先溝通一事，黃天牧表示，這點與衛福部說明，「我們從來沒有」，強調醫療行為本由衛福部界定，金管會不會越俎代庖認定什麼是醫療行為，但事實上居家照護在保險契約上理論為不賠，4月8日於重症清零、輕症無症狀居家照護政策調整後，才有居家照護的名詞出現。

黃天牧說，依照契約條款，居家照護並不在防疫保單理賠範圍，若保險公司按照保單條款不賠，則有可能發生保戶堅持住院的情況，違反政府要降低醫療量能負擔的美意，因此才與公會討論後，原來輕症或無症狀者於醫院接受醫療行為，如在家也有醫療行為，是否得予以理賠，至於居家照護哪些算是醫療行為則由公會決定，但討論過程中，出現哪些用藥才算，金管會當時也有向公會了解立場，並非拍板定案用藥才算醫療行為，可能是認知上不完全相同。

此外，外界關注保險公司對於防疫險的壓力測試，黃天牧指出，保險公司出一張保單就會可能承受風險做判斷，現階段因疫情變化，民眾需求強烈，造成防疫保單賣較多，已請保險公司精算，估計可能要賠多少。

防疫保單 衛福部 金管會

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