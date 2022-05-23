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永豐臺灣優選入息存股ETF 5月24日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所表示，由永豐證券投資信託股份有限公司募集發行的永豐台灣優選入息存股ETF證券投資信託基金(00907)受益憑證，將於5月24日正式掛牌上市。

證交所表示，根據申請資料顯示，這檔ETF標的指數為台灣指數公司特選台灣優選入息存股指數，該指數由台灣指數公司所編製及維護，由台灣指數公司與中華民國企業永續發展協會合作，使用永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製企業ESG表現分數；選取與景氣循環民生必需相關產業，利用其產業穩定性佳之特點，以企業ESG表現結合公司獲利、股利配發為篩選條件，運用股利率加權，挑選30檔上市股票，以表彰在永續發展、股利發放穩定及規模具代表性的上市股票的投資績效表現。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達135檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

ETF

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