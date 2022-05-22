搶美元優利方案 專家：小心「賺了利差、賠了匯差」

美元長線升值趨勢不變，且升息下利率升高且市場不確定增加下，國內多家銀行搶推美元優利定存，目前12個月利率最高已衝上2.2%。但理財專家建議，美元定存的關鍵是「時間軸」，畢竟要預測一年後匯率較有難度，要小心「賺了利差、賠了匯差」，建議選擇3個月或半年期定存最穩，否則勝率恐不高。

目前各銀行積極推出美元優利方案，短天期最賺的方案，以中信銀推出的「虎利吉」方案最優，六月底網銀換匯轉存外幣優利專案，達一萬美元以上，14天年息3.48%。中信銀表示，若以10萬美元計算，14天利息135美元，與目前牌告利率0.3%，14天可多賺123美元，不無小補。

而長天期則以合庫銀的「五利全開」最優惠，到6月10日止，換匯1萬美元以上，6個月利率1.8%、12個月衝上2.2%。至於3個月期，目前國銀推出的優利方案多介於1.2%至1.68%之間。

不過，美元近期自高點下滑，後續走勢能否續強值得關注。外匯分析師張耕綸指出，上周美元止是漲多回檔，美國經濟速度表現仍佳，現在應屬於正常資金調整，觀察美股那斯達克近期已跌了3成左右，且長線來看黃金價格也開始走低，顯示美元目前是正常調節，後續應可持續多頭走勢。

選擇定存看似穩健，但恐要留意其中風險。張耕綸說，投資人若選美元優利定存，首重「時間軸」觀念，因為高利存款是綁1年約，專業投資人、機構要預言1年到期的匯率變化難度很高，「到時候利息無法填補匯損，對投資勝率就沒有幫助了」，過去很多人投資長天期南非幣、紐幣、澳幣定存都虧在匯差、只賺到利差，建議民眾優先選3個月、半年期。

他進一步說，投資外幣定存重要觀念是賺匯差而非利差，選擇短天期變化較能掌握，利息也穩賺不賠，而若時間軸一拉長風險就會增加，最長建議不要超過1年期。他也提醒，把資產放在定存，現在還需注意通膨風險，資金價值本來就在貶值，選擇新台幣定存會相對穩健，外幣定存會有資金風險、匯差風險，不見得就能穩守風險，這是過去大部分民眾沒有注意到的細節。

但張耕綸認為，美元長線仍是多頭，規劃布局仍可以美元為主，美元部位約可達6成、新台幣4成，美股則已跌至相對低點，快速空頭後進場布局仍有機會，而新台幣、台股表現都相對抗跌，而，不過，美元近兩個月已漲多，美元持有成本已提高，在資金控管變化上面恐要保守一點，現階段可以開始分批布局，次數越多越好，投資上必須「考驗耐心」，以增加風險承受度。