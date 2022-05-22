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防疫險風暴 金管會拍定核保、理賠五大原則

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報系資料照
金管會。本報系資料照

防疫保單理賠風暴愈演愈烈，金管會提出核保、理賠五大原則，並要求保險業需做好三件事，一是定期揭露防疫險相關數據、理賠流程，二是需提早因應6月、或7月理賠高峰時的所需資金，三是除防疫險外，也須兼顧其他險種保戶權益。

金管會主委黃天牧明（23）將赴財委會做防疫保單專案報告，金管會在報告中明確提出核保、理賠五大原則，一、要求業者加派人力核保，且須對外說明核保處理原則，並需指派專人提供防疫險諮詢、和處理爭議。

二、防疫保單只要一經核保完成，保險公司就須負責，三、以數位健康證明做為確診理賠文件，可紓解醫院量能，四、配合防疫政策調整，請保險公會研訂指引，五、民眾「自選3+4」有隔離處份且隔離事實，保險公司就須理賠。

換言之，只要保險公司已經核保，不論一人買了幾張，公司就得全數承擔；而「在途中」的核保件，則回歸到各公司核保政策，例如富邦產、國泰世紀產、兆豐產等拒絕重複投保，就是各公司「篩選」的結果。

金管會官員也說，例如輕症居家照護一案，當初是考量醫療量能不足，而從「醫院」改成「居家」，前提仍是需有醫療行為，但這醫療行為是綜合判斷評估，是否用藥是回到各公司依個案判斷。

金管會也同時發函給業者，首先是，要求保險公司須定期揭露防疫保險商品相關數據、理賠流程，提供民眾查詢處理進度。

其次，需評估理賠所需資金、提早因應。金管會官員說，各業者都會自行估算有效契約的落點、可能產生確診數和占比，可藉此推估帳上要有多少現金準備，例如五月底、六月有多少確診件，要準備多少理賠金等，已提醒業者注意。

第三，金管會認為，不能將所有人力、資源集中在防疫險，也須兼顧其他險種的保戶權益。

防疫保單 理賠 金管會 黃天牧

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