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出口競爭力報佳音 台韓匯率指數「死亡交叉」連三降

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出口競爭力報佳音 台韓匯率指數「死亡交叉」連三降

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
4月新台幣實質有效匯率指數（REER）滑落至109.49，連三貶並為一年新低，韓元則是上漲至102.41，台韓匯率「死亡交叉」幅度連三降、跌至八個月新低。圖／報系資料照
4月新台幣實質有效匯率指數（REER）滑落至109.49，連三貶並為一年新低，韓元則是上漲至102.41，台韓匯率「死亡交叉」幅度連三降、跌至八個月新低。圖／報系資料照

美國聯準會利率「升升不息」，今年以來，新台幣匯率走勢每況愈下；根據國際清算銀行（BIS）最新統計，4月新台幣實質有效匯率指數（REER）滑落至109.49，連三貶並為一年新低，主要貿易對手國貨幣韓元則是上漲至102.41，台韓匯率「死亡交叉」幅度連三降、跌至八個月新低，有助提振我國出口報價競爭力。

BIS公布最新數據，4月新台幣實質有效匯率指數為109.49，連三月下滑並跌至一年新低。相較於新台幣，韓元實質有效匯率指數上漲至102.41，較前一個月上漲0.42，終止連三跌並為兩個月高點。

4月新台幣實質有效匯率指數下滑、韓元則逆勢增長，使台韓匯率指數的差距連三降、進一步縮減至7.08，為八個月低點，有助提振台灣出口廠商的報價競爭力。

回顧上周匯市行情。台股大漲，激勵新台幣匯率收盤勁揚1.14角，以29.655元作收，創逾兩周新高，總成交量為14.86億美元。

央行資料指出，今年以來至上周五為止，美元指數累計強漲7.64%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中，新台幣兌美元累計貶值6.63%，超前韓元的6.25%，新台幣貶勢超前韓元，出口商可望有匯兌利益入袋。

匯銀主管指出，美國聯準會今年啟動鷹派升息、雙率雙升題材發酵，將國際美元推上全球最強貨幣地位，除新台幣和韓元外，今年以來，日圓、歐元、韓元、人民幣與星元等均對美元重貶。

央行指出，名目有效匯率指數是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值。相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數下跌，表示台灣出口報價競爭力增強。

BIS資料指出，4月新台幣名目有效匯率指數為123.05，連三跌並為十個月新低；韓元則是108.21，較前一個月小漲0.04，終止連三降，這顯示4月新台幣匯率的貶幅較主要貿易對手國貨幣更大。

台幣匯率 新台幣 韓元 美國聯準會 央行 台股 升息

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