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LINE Bank董事會通過減增資案 資本額將提高到150億

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
為充實核心資本並健全資本結構、支持業務持續成長，LINE Bank上周五（20日）宣布董事會通過減資25億元再現金增資75億元案。圖／LINE Bank提供
為充實核心資本並健全資本結構、支持業務持續成長，LINE Bank上周五（20日）宣布董事會通過減資25億元再現金增資75億元案。圖／LINE Bank提供

為充實核心資本並健全資本結構、支持業務持續成長，LINE Bank上周五（20日）宣布董事會通過減資25億元再現金增資75億元案，增資案完成後，公司實收資本額將由100億元提高到150億元，為國內純網銀增資首例。

LINE Bank指出，本增資案的應募人包括：台灣連線金融科技（LINE）、台北富邦銀行、渣打銀行、聯邦銀行、台灣大哥大（3045）與富邦媒體科技（8454），增資案尚需提報相關主管機關核准。其中，線上零售龍頭momo富邦媒於上周五董事會決議通過，擬投資LINE Bank為中長期股權投資策略投資夥伴，以自有資金不超過3.75億元，每股10元參與LINE Bank本次現增。

LINE Bank在去（2021）年4月開行對外營業，截至今年3月底，用戶累計超過110萬戶，有近七成用戶活躍使用LINE Bank服務。全國20~39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶，2022年第1季數位帳戶數更達全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。

根據聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，LINE Bank簽帳金融卡（快點卡）每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。金管會數據顯示，LINE Bank今年第1季較前一季的存款餘額成長約45%，貸款餘額成長更達115%。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「本次增資案是LINE Bank的一項重要里程碑。我們將一本初心，以原來的業務基礎向前推進，在純網銀的領域繼續耕耘並為普惠金融的目標持續創新，不負股東的支持。資本更充實後，LINE Bank將持續秉持科技領航、金融創新的一貫作法，以金融科技服務廣大的普羅客群。」

LINE在台灣擁有高達2,100萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，是金融服務落實科技創新的最佳應用場景，LINE Bank深度結合LINE生態圈及用戶生活場景，並積極與異業合作，發展出多項極具特色的服務。

LINE Bank連線商業銀行 網銀 金融科技 數位帳戶

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