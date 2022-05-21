這家銀行愛心志工社逾2,200人 老總親自當社員

老總親自投入，企業做公益更有勁。新光金控子公司新光銀行長年獲利穩健向上，回饋社會的方式也很有一套。該行有大約3,900名員工，參加愛心志工社者超過2,200人，總經理謝長融也是其中一員。

新光銀行今(21)日與華山社會福利慈善事業基金會合作，舉辦端午傳愛捐贈儀式，華山基金會位於台北市林森北路的小小場所，擠滿了新光銀愛心志工社的社員，比其他大型銀行舉辦公益活動投入的人數還多，看得出這家銀行的用心。

謝長融表示，台灣已經步入老年化社會，獨居老人特別需要關懷，華山基金會幫政府做社會福利不足的地方，宗旨跟新光銀行愛心志工社的方向一致。去年中秋節開始，新光銀行配合送一些關懷禮物給獨居老人，透過愛心志工社邀請社員參加；今年端午節延續同樣信念，把端午節關懷禮送到獨居老人手上，「疫情嚴峻，社會對獨居老人的關懷絕對不能夠中斷」。

新光銀行除了贊助1,200份端午關懷禮，另在防疫安全規範下，由500位該行愛心志工社員工，一起居家手工縫製愛心粽香包，搭配手寫彩繪卡片送上祝福，表達對於獨居長輩的關懷，並邀請供應商三好廣告共同響應。

謝長融說，新光銀行目前有大約十個社團，愛心志工社人數最多，超過2,200人，新光銀有3,900人，一個社團囊括逾半行員，謝長融自己也是愛心志工社的社員。

他在新光銀參加兩個社團，除了愛心志工社之外，也參加登山社，時間允許時會跟同仁一起淨山，也會聽聽同仁攀登百岳的心得，自己倒是還沒有爬過百岳。

新冠疫情邁入確診高峰，愈來愈多人居家上班，謝長融表示，疫情當前，更需要注重健康。他都是中午吃完飯後，會在新光銀行總部所在的信義計畫區走一走，周末則是會到台北市或新北市的郊區爬爬登山步道。

謝長融說，新光銀行以往公益活動集中在北部，中南部的同仁希望拓展到當地，因此今年希望中南部同仁發想有意義的活動，北部總行會支援所需資源，人資、福利委員會對社團活動也會有一些資金上的補助。