語音來電告知證券交易異常？證交所：是詐騙

詐騙手法不斷推陳出新，近日有民眾接獲自稱是臺灣證券交易所的預錄語音來電，證交所提醒，此為不肖份子冒用名義進行詐騙，民眾務必停看聽，注意風險，審慎判斷投資訊息真偽及來電機構真實性，以維護自身投資權益及保障財產安全。

投資詐騙猖獗，詐騙集團利用通訊軟體、社群平台、簡訊、電話等方式、手法不斷推陳出新，近日有民眾接獲自稱是證交所預錄語音來電，告知其有證券交易異常狀況，請其按鈕聯絡客服專線。

證交所表示，民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證，致電警政署反詐欺165專線，向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。

目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，除建置「受理民眾檢舉與陳情」專區，另與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。民眾可至上開網站查詢相關資訊，以確保投資安全。