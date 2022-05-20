輕症居家照護需用藥才理賠 中壽：不限3種新冠用藥

新冠肺炎輕症者居家照護，金管會4月19日宣布，居家照護可理賠防疫險住院日額理賠，前提是要有醫療行爲或處置用藥。中壽今表示，確診後居家照護期間經醫師診療並開立藥物治療者，但不限政府公告的3種抗病毒藥物，將依居家照護日數以關懷金的方式給付。

壽險公會17日開會，討論居家照護有關處置用藥的認定，傳出部分業者認為要Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等3種政府公告抗病毒藥物才會給付，隨後壽險公會澄清，表示會議並未做成任何一致性理賠作法的決議，由各公司依其商品內容及保單條款約定，並以保戶實際醫療就診狀況，進行判定。

中壽今率先宣布，投保因應法定傳染病開發的特定防疫商品保戶，如果確診新冠肺炎後，在居家照護期間經醫師診療，並開立藥物治療，經提供「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」、「診療紀錄(視訊診療可提供對話紀錄)」、「處方箋」及診斷證明書(可以數位新冠病毒健康證明替代)者，將依照居家照護的日數，以相當於法定傳染病住院日額來給付關懷金。

中壽也表示，居家照護期間經醫師診療，並開立的藥物治療，並不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告者的抗病毒藥物。

中壽也提醒保戶，依據保險法規定，保險事故發生後2年內均可向保險公司申請理賠，無須於近期趕赴醫療院所索取相關理賠文件證明，以避免對於中、重症確診者 就醫需求與醫療資源造成排擠。