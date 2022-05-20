中壽展現風範 率先表態新冠居家用藥不限抗病毒藥物

新冠肺炎確診者的居家照護用藥，壽險公司的法定傳染病住院醫療險(又稱壽險業防疫保單)怎麼賠，備受社會大眾關注。中國人壽（2823）今(20)日傍晚發布新聞稿表示，理賠的藥物，不限Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號…等政府公告者之抗病毒藥物，但以「關懷金」而非住院日額的名義給付。

換言之，中壽的保戶只要提供所需文件，經醫師診療並開立藥物，將比照住院日額理賠，只不過，名稱改叫關懷金，而非一般住院醫療險的住院日額。

壽險公會本周二(17日)邀請11家壽險公司總經理舉行視訊會議，原欲討論，新冠確診者在居家照護期間，經醫師診療並開立處方箋，服用哪些藥物，壽險公司的法定傳染病住院醫療保險(又稱壽險業防疫保單)才會理賠，但因有違反公平法第14條聯合行為之虞，結論為各家公司回歸契約約定，自行決定哪些藥物才要理賠。

公會安排兩個案子進行討論，一為服用專為治療COVID-19疾病之藥物，如：Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告之抗病毒藥物，可比照一般住院予以理賠；另一為，以方案一為理賠原則，但若民眾僅服用一般症狀緩解藥物，如：退燒、鎮咳，各公司得自行判斷處理。

第二案明顯對保戶比較有利，中壽今天的新聞稿等於明確表態，不會採用第一案，以免身體狀況無法服用政府公告之抗病毒藥物者，尤其是12歲以下的小朋友，沒有辦法獲得應有的保險保障。

以下為中壽的新聞稿全文：

自從COVID-19疫情爆發以來，中國人壽秉持愛與關懷的企業精神，積極回饋社會並以客戶為中心，推出因應法定傳染病之特定防疫商品、推動數位保戶服務、提供關懷服務及優惠貸款…等服務措施，協助保戶對抗疫情帶來的風險並全力維護保戶權益。

近期疫情快速升溫，防疫政策亦從清零轉為共存，COVID-19確診民眾大幅增加，進而造成醫療量能之排擠。COVID-19確診後因輕症或無症狀而未實際入住醫院治療之情形，雖不符合本公司有關住院醫療保險單條款中有關「住院」之定義而無法獲得理賠給付，惟本公司為保障社會大眾生命安全，善盡企業社會責任。

針對投保本公司因應法定傳染病開發之特定防疫商品保戶，如COVID-19確診後於「居家照護」期間經醫師診療並開立藥物治療(不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號…等政府公告者之抗病毒藥物)，經提供「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」、「診療紀錄(視訊診療可提供對話紀錄)」、「處方箋」及診斷證明書(可以數位新冠病毒健康證明替代)者，本公司參酌保單條款精神、相關法令、政府防疫政策及醫療行為內容進行綜合評估後，如符合相關條件，將依中央流行疫情指揮中心公告之「居家照護」日數針對法定傳染病開發之特定防疫商品融通以相當於法定傳染病住院之金額給付關懷金。

本公司同時提醒保戶，依據保險法之規定，保險事故發生後兩年內均可向保險公司申請理賠，請保戶毋須於近期趕赴醫療院所索取相關理賠文件證明，以避免對於中、重症確診者就醫需求與醫療資源造成排擠。