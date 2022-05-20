LINE Bank增資中信銀、遠傳不跟 momo購物成新股東

純網銀在台灣推動已一年，不過早先開業的連線銀行與樂天銀行仍虧損。LINE Bank今（20）日宣布董事會通過減資25億元再現金增資75億元案，主要是充實核心資本並健全資本結構，以支持業務之持續成長，增資案辦理完成後公司實收資本額將由原新台幣100億元提高到新台幣150億元，主要應募人中，持股5%的原始股東遠傳（4904）、中信銀未參加，但新增了富邦媒（8454）( momo購物)。

LINE Bank指出，隨著數位科技帶動創新發展，由技術驅動及服務改良的純網銀高成長營運模式，對未來整體社會經濟成長愈形重要。創新業務的推動與金融科技的技術導入，需要時間來經營以建立新的市場規則與用戶習慣，這是發展純網銀前期必要的投入，也是LINE Bank成立時既定的營運方針，透過資源持續挹注鞏固業務發展基礎，協助提升台灣金融創新價值與能力。

LINE Bank公告主要應募人名單，包括台灣連線金融科技(LINE)、台北富邦商業銀行、渣打國際商業銀行、聯邦商業銀行、台灣大哥大、富邦媒體科技。

LINE Bank總經理黃以孟表示，資本更充實後，LINE Bank將持續秉持科技領航、金融創新的一貫作法，以金融科技服務廣大的普羅客群。

LINE在台灣擁有高達2,100萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，是金融服務落實科技創新的最佳應用場景，LINE Bank深度結合 LINE 生態圈以及用戶生活場景。LINE Bank於2021年4月正式開行對外營業，到今年3月底，用戶累計超過110萬戶，有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務。全國20-39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶，2022年第1季數位帳戶數達到全國第四大。