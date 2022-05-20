強調與北市府態度一致 富邦金總座：負責到底、沒輸不起

富邦產因核保政策拒絕承保防疫險重複投保，引發極大爭議，連富邦金大股東北市府也表態「會與保戶站一起」。富邦產今也回應：「富邦跟北市府態度一致。」富邦金總經理韓蔚廷也強調，該負的責任一定會負責到底，「絕對沒有輸不起這樣的事情。」

富邦金今舉行法說會，會後接受媒體線上提問。針對大股東北市府表態「會與保戶站在一起」。富邦產險副總陳維格表示，北市府有提到已承保的契約就成立，客戶權益要維持，「這一點富邦跟北市府態度一致，沒有所謂不同調。」

富邦金總經理韓蔚廷表示，隨著疫情發展，政府調整相關防疫政策，金融業特別是產險，會配合政府政策調整，有關理賠方面，不論是原來醫療診斷書變成數位健康證明、確診住院變居家照護、或是撤除電子圍籬情況下一樣有隔離通知書等，會依照政府政策，盡到身為保險公司的責任。

韓蔚廷說：「過去將近一週時間，有一些議題大家有誤解，這邊再次重申，該負的責任一定會負責到底，絕對沒有輸不起這樣的事情。」富邦金會負責穩健經營產險，讓所有保戶都得到該有服務，如果有需要金控增資，金控絕對會即時適度增資，以維持產險穩健經營。

陳維格表示，富邦產防疫險去年1月至今年4月底賠付7.1億元，5月前二周賠付3.9億元，因此去年到今年5月中旬總計賠付11億元，目前正持續在觀察後續到5月底的賠付金額。

富邦產防疫險到4月底直接損失率15%，陳維格指出，的確前一陣子在「清零」政策下，損失率相對有比較平穩，現在政策走向與病毒「共存」，不管是居家隔離政策、居家照護等，都是在滾動式調整，會依據衛福部相關政策變化去觀察。

針對防疫險目前「在途件」約有100萬件，陳維格表示，基於整個風險胃納量，這將近100萬件大部分都是續保案件，不是招攬新件，新件的比率不高，希望把量能放在既有客戶，續保件都已經發布續保通知單、保費也已收到，續保案件沒有禁重複投保這件事。

針對增資進度，陳維格表示，目前還沒有考慮增資，去年底富邦產RBC為369％、今年為382％，目前資產約還有1299億元、淨值415億元，約當現金還有180億元，每日賠款金額流動性各方面目前沒有問題，會看第2季財報RBC出來再評估是否需要增資。