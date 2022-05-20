光寶股東會全面改選 通過發行限制員工權利新股案

光寶科技（2301）今（20）日舉行股東常會，會中順利通過董事全面改選、發行限制員工權利新股等議案。光寶去年營收1,648億元，稅後淨利139億元，每股純益6.01元，年增39%。為進一步連結公司經營績效與股東權益，全年度每股派發股息提升至4.5元，發放率75%，續創股息配發金額新高。

光寶科技董事長宋明峰表示，2021年全球供應鏈所面對的挑戰更為嚴峻，光寶經營團隊透過推動組織轉型與變革，導入激勵人才方案，不僅使光寶整體營收與獲利繼續維持成長力道，藉由靈活與迅捷的全球供應鏈管理，讓光寶營運體質更具韌性與競爭力，繼續締造全年獲利率、每股淨利的歷史新高。

面對2022年大環境的挑戰，宋明峰表示，我們深信在有策略性的布局、優化產品組合下，以及推動多元化激勵員工方案，光寶將能進一步提升長期毛利率與獲利能力，並用人才啟動關鍵產業競爭力。此外，光寶在追求獲利成長的同時，也會持續發揮ESG的優勢與影響力，推動供應鏈的永續培力教育，輔導供應鏈導入實務面的綠色轉型。

光寶除了持續與客戶、供應商夥伴緊密合作，積極採取共利互惠的解決方案，也期許發揮ESG影響力，與價值鏈的夥伴達成永續目標。近期光寶加入的「台灣氣候聯盟」與「ESG科技創新推動聯盟」，皆為倡議的創始會員之一，希望集眾人之志，獎勵節能儲能議題之外，更鼓勵貼近群眾生活的農漁牧業創新，看見問題背後的問題，尋求永續運作的模式，在氣候變遷議題上發揮關鍵的力量。

光寶今日股東會通過發行111年限制員工權利新股案 (RSAs)，以吸引留任及激勵關鍵人才，建立光寶人才板凳的深度廣度。光寶自去年開始啟動員工持股信託，透過長期持有光寶股票，同仁可共享公司經營成果。透過這些人才激勵方案與營運策略的調整，以市場需求為導向，擴大研發、強化產品組合，追求優質成長，以提升股東的長期獲利。更希望藉由這些整體的變革，讓光寶成為有活力、能夠敏捷應對產業的變化，並持續成長的企業，創造員工、股東、公司的三贏。