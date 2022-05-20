又創新高！新竹人超敢扛房貸 平均逼近26年

根據不動產資訊平台最新資料顯示，主要都會區去年第四季房貸期數仍不斷攀升，包括六都中的新北市、台北市、桃園市、高雄市與非六都的新竹縣，房貸期數都創下歷史新高，反映這些區域使用30年期房貸的房貸族仍持續增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，30年期房貸已經成為市場的房貸主流，尤其低利年代更會讓購屋人想要拉長還款年限，另一方面也是因為高房價問題，拉高房貸期數可以貸更多，增加對於房價的負擔能力，因此統計發現過去幾年的房貸期數不斷攀升。

根據聯徵中心的資料顯示，六都中有四都的房貸期數創下新高，包括高雄市的306個月，桃園市的298個月，新北市的291個月與台北市的282個月，反映房貸期數拉長在台灣已經是個相當普遍的現象。

至於主要都會區房貸時間最長的是新竹縣，平均房貸309個月，平均房貸已達25.7年，顯示申辦30年期房貸的比例應該也都超越六都。

曾敬德表示，新竹縣房市交易集中竹北，以大樓居多，抵押物條件較好，加上購屋人很多是竹科上市公司員工，收入較高，銀行放款時都願意給予較好的條件，另外園區客多精打細算，手上想多留一些資金理財，或想降低一些還款負擔，購屋時就申請30年期的房貸。

第四季全國的房貸期數和第三季一樣，維持在287期，接近24年的水準，不過從長期的趨勢來看，過去10年房貸期數都呈現增加的趨勢，且從2017年房貸期增速加快，每年第四季都以年增7~11期的速度快速擴張，反映30年期房貸使用比例一直攀升，銀行端對於30年期的放貸除了年齡限制以外，其他條件和20年期並無太大差異。

曾敬德表示，由於30年期房貸使用普遍，先前央行釋出可能會限縮的聲明後，造成市場恐慌，後來澄清針對已經規範的部分，才可能調整，一般首購不會受到影響，顯見在高房價年代，30年期房貸成為民眾能否購屋的重要工具。