將來銀行系統出包誤發補款簡訊 金管會：影響2,200客戶

純網銀「國家隊」將來銀行開業不久，卻傳出在端午連假期間系統出包事件，存戶刷簽帳金融卡卻無法扣款，且明明存款相當足夠，卻收到補足款項的通知。金管會今（19）日表示，此為誤發相關補繳款項簡訊，影響客戶數達2,200戶，目前銀行局正在檢視將來銀行後續辦理情形。

金管會銀行局副局長林志吉表示，將來銀行5月5日誤發相關補繳款項簡訊，影響客戶數約2,200戶，涉及筆數則有3,700多筆，有如此多的客戶收到異常簡訊，事實上這是一個錯誤通知。

林志吉說明，在此之前，客戶拿簽帳金融卡到商家購物，與一般信用卡不同的地方在於，信用卡並未有存款餘額，但簽帳金融卡則是在商家刷卡時，會查詢相關餘額支付款項，如有餘額的話，交易才會放行，發卡銀行即會圈存相關的存款餘額。

林志吉指出，客戶於事後收到異常通知，可能是在二、三天前刷卡圈存的相關款項，也就是實際上並未有補足的需要，而是一個錯誤通知，將來銀行當時接獲多筆客訴後，查明問題發現是核心系統中相關圈存扣款，等商家請款後，應要將解除圈存，但因設定序號位數不夠多且未歸零，累積到一訂的數位即會卡住，造成交易序號不足無法解除扣款交易，因而對這些客戶發出補足存款的簡訊。

林志吉亦提及，此案發生當天，將來銀行已有通報重大偶發，於5月13日將後續辦理情形報給金管會，目前正在檢視相關內容。