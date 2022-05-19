永豐大咖DA CARD助客戶繳費稅 用戶半數35歲以下

零接觸線上繳費稅，成為年輕世代新顯學！永豐銀行表示，去年底推出整合線上繳費及信用卡管理功能的「大咖DACARD」App，使用者以20至35歲的年輕族群為主、約佔整體用戶半數，電信費及信用卡費則為最熱門繳費項目；永豐（1907）透過金融科技力打造一站式繳費平台，為民眾提供最安心、便利的零接觸繳費稅管道。

永豐銀行表示，「大咖DACARD」App提供50種以上繳費稅項目，包含水電瓦斯費、信用卡費、電信費、交通費或政府規稅費等；近期則攜手台中市政府「台中e指通－支付繳費通」平台，便利民眾於此平台可轉導至「大咖DACARD」App繳納全國25家瓦斯業者費用。

同時，永豐銀行指出，即日起，使用「大咖DACARD」App並登入永豐網路銀行會員，並以永豐銀行帳戶或信用卡繳納指定稅費，即可享5%現金回饋（上限100元）；單筆繳費或繳納稅款金額達1,000元再回饋7-ELEVEN超商百元電子禮券。

同樣深受年輕世代喜愛的永豐銀行「DAWHO大戶」數位帳戶，至今年第一季底累計達118萬戶、排名全台前三；永豐銀行指出，即日起至6月底止，推出限定DAWHO客戶申辦的個人信貸優惠方案，年利率1.66%起，主打免綁約、免手續費，貸款金額上限50萬元、貸款期間最多60期。