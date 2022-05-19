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金管會拍板 房貸車貸卡債緩繳展延至明年6月底

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
金管會。記者戴瑞瑤／攝影
金管會。記者戴瑞瑤／攝影

國內疫情延燒，金管會今（19）日宣布，金管會先前已五度函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就房貸、車貸、信用卡款項等緩繳或展延3至6個月等措施，原訂緩繳措施於今年6月底到期，決定再展延一年、延長至2023年6月。

因應COVID-19對個人經濟影響，金管會先前已五度函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品提供緩繳或展延3至6個月等措施，緩繳措施展延期限原訂於今年6月底到期。

考量國內外疫情變化，影響個人債務償還能力，金管會銀行局副局長林志吉宣布，已協調銀行延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制受理期間至2023年6月底。

林志吉指出，金管會已於5月12日邀集中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及相關銀行進行討論，達成二項協處措施，一為信用卡款項，信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；二為其他個人貸款本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

至於協處機制適用對象為受疫情影響還款困難的民眾，協處機制產品範圍為個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。

林志吉亦提及，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，申請不以一次為限，展延期間個人信用紀錄不受影響，希望銀行支持客戶度過疫情，客戶也要珍惜自己的信用。

另據銀行局統計，截今年5月17日為止，銀行累計核准申請信貸及展延的件數餘額為14.5萬件，核准金額為5,687億元。

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