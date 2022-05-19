信託公會理事長今改選 邱月琴正式出掌

信託公會今(19)日舉行第8屆第1次會員大會並全面改選理、監事，第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴一如外界預料，獲得推舉，成為信託公會的新任理事長，且是信託公會史上首位女性理事長。

邱月琴表示，信託具有財產管理、交易安全、安養照護及家族傳承等多面向功能，面對高齡化浪潮來襲，金管會推動信託2.0，信託公會與信託業者共同攜手，透過内部資源整合、培育專業人才及對外跨業合作，發展出為客戶量身訂作之全方位信託業務。

其中，透過結合金融與服務的安養信託，高齡者提早規畫將財產專款專用，讓晚年獲得更完善生活及財產保障，實現在地安老，信託公會也完成宣導影片，積極向民眾進行信託宣導，去年並開辦高齡金融規劃顧問師認證，參訓人員涵蓋金融機構從業人員及長照人員、社工、律師等跨領域人員，以因應民眾需求協助業者開發提供更多商品。

台灣中小企業多為家族型態，雇主50歲以上比例逾半，企業傳承接班進入高峰期，信託公會將持續研議家族信託有關議題，將推出家族信託規畫顧問師認證制度。為因應國內都更危老重建及金融科技創新等各項民眾信託需求，信託公會也將持續扮演業者與主管機關間溝通橋樑的角色，協助業者解決法制及實務的困難，充分發揮信託的社會功能。

信託公會理事長原本是合庫金控（5880）暨合庫銀行董事長雷仲達，任期屆滿今天交棒，他今天親自出席改選活動，並於改選前致詞時感謝金管會、同業及會務人員的支持及努力。

雷仲達說，金管會於信託2.0提出法規制度、人才培育及跨業結盟等發展策略，改變信託過於偏重理財的情況，發展為客戶量身訂作之信託業務，迄今成果已逐步顯現。

雷仲達尤其感謝金管會修法放寬保險金信託的推介及代收件服務，並將整合業務貢獻度納入業務人員薪酬及分行考核項目，以及放寬行銷推廣的規定。

為協助人才培育，信託公會推動高齡金融規畫顧問師、家族信託規畫顧問師的認證制度；透過跨業結盟合作的近180家廠商，已能提供涵蓋生活所需的多元服務，信託業還與長照機構平台合作，協助民眾繳付長照2.0自負額，並進階提供家庭成員生活、教育、醫療、居住及扶養等需求的新型態服務。

雷仲達也表示，俄烏戰爭引發金融市場動盪、通膨及經濟下滑壓力，加上國內疫情升溫，民眾及企業更需要信託協助規劃安排，以因應變局，即便即將卸任。

雷仲達不忘懇請主管機關，繼續給予信託公會及全體信託業最堅實的支持，他也將繼續督導合作金庫銀行積極推動信託業務。

金管會主委黃天牧也在改選前，透過視訊發表致詞。黃天牧引用唐朝詩人劉禹錫「烏衣巷」中「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，勉勵信託業積極發展信託飛入平常百姓家，照顧弱勢家庭。

黃天牧強調，經營文化的形塑是信託發展的基礎，特別再感謝雷仲達過去四年多來的支持及貢獻，期許新任理事長繼續引領會員形塑良好文化，提供更完善的全方位信託服務。