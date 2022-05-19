紓困預算優先用於防疫 國發會：各部會協助主管行業

國內疫情升溫，衝擊餐飲觀光等內需產業，外界關注今年是否還會有紓困措施？國發會副主委高仙桂今天表示，立法院對紓困條例與特別預算實施延長一年已有共識，紓困條例的剩餘經費約1300億元，將會優先支應防疫，並由各部會針對業管的行業提供協助。

立法院經濟委員會今天邀請國發會、經濟部、財政部、中央銀行、金管會等部會，就「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行報告。

民進黨立委林岱樺提到，疫情衝擊下，產業苦不堪言，尤其旅館、住宿業很慘，營收幾乎已是歷史新低，國發會對於交通、觀光、飲食業等行業，是否有針對這波影響提供紓困措施？

高仙桂表示，行政院4月15日已函請立法院，將紓困振興特別條例再延長一年，朝野立委日前協商後基本上有共識，應會同意行政院再延長至明年6月。她也提到，今年4月疫情重啟，對一些業者如客運、餐飲、觀光、旅館等行業衝擊大，現在行政院正在評估，已經在研商當中，近期會有定案。

高仙桂在會中受訪時說明，行政院已知道此次疫情升高，對於受衝擊產業，正進行評估與協商當中，會依據評估結果盡速公布，但此波衝擊面不像過去全面，主要是客運、餐飲、觀光等，會由各部會與主管產業、公協會討論，提出所需協助。

國發會也表示，先前紓困預算約8400億元，現在剩下約1300億元，剩下的經費主要是經濟部中小信保的保證款及衛福部的防疫預算，這些經費未來將主要支應防疫預算，且考量今年防疫走向共存，並無去年三級警戒的強烈措施，因此，「不會再新增編列紓困預算」，各部會會針對自己主管的行業來給予協助。

朝野立委也關注，經濟部針對餐飲業提供優惠行銷方案，最高每家補助新台幣10萬元，但此次只針對餐飲業，是否可能擴及其他產業？經濟部長王美花則說，這波疫情發展，大家還是如常生活，此次是針對最嚴重的行業提供協助，因為餐飲業要脫口罩吃飯、受疫情影響最大，因此現階段先補助餐飲業者，此方案預算約6億元，後續會跨部會確認經費，視受理情況滾動檢討。

至於民眾黨高虹安提出，業者須在1個月內檢附統一發票明細程序，但若一筆折扣10元、額度10萬元，恐要檢附1萬筆發票明細，呼籲方案不應造成商家困擾。王美花則允諾，一定會用最簡化的方式讓業者申請。