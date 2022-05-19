賺翻！富邦去年盈餘破千億 林楚茵批：只是不想賠

防疫保單之亂爭議未歇，富邦產日前開出第一槍，拒絕重複投保防疫保單，民進黨立委林楚茵今批評，富邦產擅自修改規定，以有利自己的方式解釋保險契約，完全不符保險合約精神。她並質疑，富邦產險去年稅後盈餘68.5億元，母公司富邦金控甚至高達1446.06億元，「不是賠不起，只是不想賠！」

林楚茵指出，縱容高風險保單的保險公司，不僅公司治理有問題，董事也未履行法定責任。「當初風控沒有把關，如今再恐嚇保戶、恐嚇金管會說會倒，這樣的惡果不應該由保戶來承擔」。

林楚茵也提到，根據公開資料顯示，富邦獲利「賺翻天」，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，賺進二個資本額。同時背後還有個富媽媽，母公司富邦金控去年稅後盈餘高達1446.06億元，位居全國金控首位。「如果會因為單一保單就產生嚴重的財務風險甚至倒閉，豈不荒謬！」

林楚茵表示，去年台產防疫保單的虧損殷鑑不遠，今年卻還是有許多產險業者草率發售防疫保單，「出了事再死不認帳，博歹筊」。對於這些缺乏公司治理、沒有公平待客、失去企業誠信的保險公司，金管會要立刻展開調查，內控失靈、董事失職都應究責，不能再放任其對金融秩序添亂。