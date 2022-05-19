防疫險之亂藍綠立委皆砲轟 籲金管會「該開鍘就開鍘」

防疫險之亂持續延燒，金管會副主委蕭翠玲今列席立院經委會，多名立委皆針對防疫險導致的亂象提出質詢，呼籲金管會應該出面來管，不要讓產險公司不斷「滾動檢討」不賠，金管會「該開鍘就開鍘，不要再拖了」。

立委陳椒華質詢時指出，許多被匡列者因為是未成年，家長要陪著居家隔離，且家長收到的居隔證明跟被匡列的孩子是一樣的，都是依照傳染病防治法第48條開立的居隔通知，不是應該要理賠？

蕭翠玲表示，一切看保險契約，現在發的居隔證明都是一致的，但是保單上承保範圍有規定因傳染病防治法第48條，直接接觸確診者才要理賠。

立委謝衣鳳質詢時指出，她有收到一個陳情案，確診者同住家人被匡列為密切接觸者，這位密切接觸者快篩陽性後透過視訊診療確診，按照政府要求上衛福部疾管署申請數位請健康證明，但是網站卻要求核酸檢測後再來申請，這樣如何申請防疫保單？蕭翠玲回應：「有督促產險公會，要趕緊把理賠指引弄出來。」

立委葉毓蘭質詢也表示，防疫險理賠今年至今已理賠超過18億，防疫保單將變成金融業的負擔，保險局針對疫情影響，是否先評估因理賠出現業者資金流動問題？

保險局副局長張玉煇表示，金管會針對保險業財務狀況有隨時密切監督，對保險公司來講，確實防疫險理賠會造成負擔，已請保險公司要妥善做好風險管理，有些公司有再保安排，也有公司已經提準備金，已請各公司評估後提報董事會，有需要增資也要預先規畫處理，因應市場的理賠狀況，會密切監督保險公司理賠情形。

立委蔡易餘質詢，產險公司現在針對防疫險問題很多，今天早上官股的兆豐產險也針對正在核保中重複投保防疫險者將拒絕承保，有問過財政部部長蘇建榮「兆豐產險會倒嗎？」蘇建榮說：「兆豐金控不會倒，兆豐產就不會倒。」民營產險「做賊」，官股產險也跟著去「做賊」，呼籲金管會「該開鍘就開鍘，不要再拖了」。