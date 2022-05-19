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中小企業碳盤查指引出爐 鎖定製造業、金融業、零售業

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

繼國發會3月底公布「2050淨零路徑規劃」後，環保署今（19）日也公布新修訂的「溫室氣體排放量盤查作業指引」，方便全國150多萬家中小企業開始動起來自己做碳排查，掌握自身排放情形，並可作為企業進行溫室氣體減量的依循，環保署並建議碳盤查就像健康檢查一樣，一年做一次。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，6月開始就會與地方政府合作，針對製造業、金融業，以及百貨公司、大型連鎖超市及連鎖便利商店等服務業，以及年排放量約一萬噸的大型辦公大樓或機構，召開碳盤查輔導說明會，向中小企業說明如何使用指引進行碳盤查，盤查結果可提供企業了解自身碳排放來源，進而擬定減量對策。

蔡玲儀指出，盤查指引中詳細列出各產業別的直接排放、能源間接排放、其他間接排放的排放源鑑別，她特別舉例像是連鎖零售業者，一般來說多只會想到商用冷凍或冷藏設備是溫室氣體主要排放來源，但可別忘了門市及辦公大樓用電、物流中心至門市配送的運輸、門市廢棄物處理等，也都會產生碳排放。

蔡玲儀強調，減碳第一個工作就是把碳排查做出來，由於台灣許多中小企業廠商都是國際各大品牌的重要供應鏈，碳排查有其重要性和迫切性，而盤查也是減碳的基本功。

面對各式各樣的規範，企業可能不知從何著手？蔡玲儀建議，環保署新修訂的「溫室氣體排放量盤查作業指引」當中的第一篇認識溫室氣體盤查，以及第二篇開始盤查，是中小企業必讀篇，企業可以自己參照指引動手做盤查，如屬環保署公告應盤查、金管會永續發展路徑圖規範對象或供應鏈需要者，盤查結果才需要經查驗機構查證。

此外，蔡玲儀也提醒，由於盤查作業所使用的數據與資訊來自公司各個部門，因此建議企業內部應先有高階主管召開「起始會議」，以確保盤查作業順利推動。

「溫室氣體排放量盤查作業指引」第一篇認識溫室氣體盤查重點內容包括：介紹何謂盤查、為什麼要盤查、誰需要盤查以及盤查有哪些規範、盤查作業基本程序、盤查結果哪些要查證、登陸或揭露。第二篇開始盤查重點內容包括：介紹盤查範圍邊界設定、有哪些排放源、如何使用環保署或經濟部網站建置的排放量計算工具。

環保

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