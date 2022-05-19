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證交稅負成長代表台灣步入熊市？財長：不能如此斷定
對於國內是否將步入熊市轉折？財政部長蘇建榮今（19）日表示，台股上市櫃成交量仍穩定維持在3,000億元水準，股市盤整上上下下，仍屬穩健，雖然證交稅收入連月負成長，但不能就此斷定步入熊市。
國民黨立委林德福質詢時表示，從證交稅接連數月年增率負成長來看，是否代表國內將步入熊市？
對此蘇建榮表示，未必如此，目前上市櫃日均成交量還是在3,000億元左右，雖比去年平均的4,000億元還低，整體經濟情勢還是值得關注，但不能斷定步入熊市轉折。
林德福進一步詢問，證交稅負成長，是否代表當沖降稅延長的效果不彰，會不會影響接下來權證避險修法的必要性？
蘇建榮表示，權證避險降稅接下來還要再重新陳報行政院，跨部會討論，也要跟金管會去了解，避免部分一般交易轉入權證避險交易，導致漏洞。
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