快訊

肯德基改開蛋撻專賣店？外送暴雷販售細節曝光了

同為難民卻是兩種命運？為何波蘭只接納烏克蘭難民

台股早盤挫逾300點失守萬六 台積電開盤下跌15元

台企銀Hokii數位帳戶 存戶最高可享2.2%優利

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台企銀Hokii數位帳戶推出好友揪團開戶活動，既有存戶成功推薦親友開立Hokii台幣數位存款帳戶，達指定人數且完成任務，最高可享2.2%優惠存款利率。台企銀／提供
台企銀Hokii數位帳戶推出好友揪團開戶活動，既有存戶成功推薦親友開立Hokii台幣數位存款帳戶，達指定人數且完成任務，最高可享2.2%優惠存款利率。台企銀／提供

搶攻數位存款帳戶紅海，台企銀表示，旗下Hokii數位帳戶祭出殺手鐧推出好友揪團開戶活動，既有存戶成功推薦親友開立Hokii台幣數位存款帳戶，達指定人數且完成任務，最高可享2.2%優惠存款利率。

台企銀說明，鼓勵小資族善用「高回饋、低門檻」的Hokii數位存款帳戶規劃儲蓄計畫，最新推出的「Hokii台幣數位存款帳戶階梯式利率」活動，成為客戶累積財富的最佳利器。即日起至9月30日止，推薦人分享專屬推薦碼，成功推薦新用戶開立「Hokii數位存款帳戶」並成功登入一次網路銀行或行動銀行，且新用戶每月20日帳戶日終餘額需大於1萬元(含)，推薦人即可獲得階梯式優惠利率資格。推薦人成功推薦2至3位新用戶，存款利率由1.5%調升至1.8%；成功推薦4位(含)以上，存款利率直接躍升至2.2%。

台企銀表示，Hokii數位帳戶提供多元優惠，除了可享15萬元內高優惠利率、每月20次跨行轉帳及12次跨行提款免手續費外，更是首家提供停車費代扣繳每筆回饋2元無上限，及每月首筆台灣Pay消費享20元回饋金的數位帳戶。

台企銀統計，Hokii數位存款帳戶，新增戶數較去年同期成長約198%，其中「Y、Z世代」年輕用戶佔總戶數逾6成，且近3成用戶存滿15萬元，更有約超過5成的用戶，已有將帳戶綁定台灣Pay、街口支付或一卡通Money等三大行動支付，顯示數位帳戶強調便利性及優於一般帳戶的條件深受年輕族群青睞。

數位帳戶 台企銀

延伸閱讀

北富銀砸21億 增資LINE Bank

免讀卡機！綜所稅用手機申報秒完成 這3種電子支付最高享10％回饋

國銀看純網銀 兩樣情

將來銀行開業首月開戶數近6萬 加碼祭最高活存3%、刷卡5％優惠

相關新聞

新台幣開盤貶6分 為29.77元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.77元開盤，貶6分

台企銀Hokii數位帳戶 存戶最高可享2.2%優利

搶攻數位存款帳戶紅海，台企銀表示，旗下Hokii數位帳戶祭出殺手鐧推出好友揪團開戶活動，既有存戶成功推薦親友開立Hoki...

擔憂貨幣政策風險 經理人轉向防禦

即便通膨數據略顯觸頂跡象且聯準會官員淡化一次升息三碼的機率，但俄烏衝突未解加上中國防疫封控恐加劇供應鏈瓶頸，推升風險趨避...

防疫險 理賠指引遲未見

防疫險之亂延燒，理賠爭議遲遲未平息，產險公會的理賠指引至今未出爐，業者對於「賠不賠」說法不一，保戶無所適從，即使立委連日...

台幣連二升 攀一周高點

國際美元昨（18）日維持盤整，加上台股指數大漲，激勵新台幣匯率反彈。在出口商進場拋匯下，新台幣匯率昨日升值2.2分，收在...

專家：升不升息 先想好政策重心

美國聯準會（Fed）頻頻釋出鷹派訊號，外界關注台灣央行如何因應。台經院昨（18）日舉行「亞洲政經景氣展望研討會」，會中財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。