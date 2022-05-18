房貸高成長時代過去了！4銀行打回原形

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會最新統計，台銀、華南銀、國泰世華銀和兆豐銀等四大房貸行，今年3月房貸年增率持續探低。記者鄭超文／攝影
據金管會最新統計，台銀、華南銀、國泰世華銀和兆豐銀等四大房貸行，今年3月房貸年增率持續探低。記者鄭超文／攝影

金管會最新統計，台銀華南銀國泰世華銀和兆豐銀等四大房貸行，今年3月房貸年增率持續探低，幾乎全回到2019~2020年房貸雙位數高成長、起飛前的水準，又以國泰世華銀和兆豐銀，成長力道都從雙位數、一口降到個位數「降很大」，房貸全面縮手。

其中國泰世華銀3月房貸餘額4787億元，年增降到3.37%重回20個月前、雙位數的起漲點，兆豐銀3月底房貸餘額3970億元、房貸量更連四個月衰退，年增率續降到9.91%下探兩年新低，華南銀、台銀年增率各為10%及12%，各下探到一年半和近三年低點。

一家民營銀行主管分析，相較3月因年後交屋潮，推升整體國銀房貸年增率達9.32%的近半年高點，個別銀行房貸年增率卻反轉走低，甚至重回起漲點，可分整體市場、與個別銀行政策來看。

一是整體市場面，3月美債殖利率攀升，各銀行投資評價損失大、吃掉淨值，連動影響資本適足率（BIS），為維持BIS、部分銀行只能嚴控包括房貸在內的風險性資產，加上金管會在2月拉高不動產風險權數，銀行當然從減少房貸著手。

華南銀主管就坦言，華南銀去年底房貸量就已達到預算目標，但今年遇到美債殖利率大彈，為維持BIS，會更嚴控房貸增量，朝利率較好、整戶貢獻度高者來承做。

華南銀3月底房貸餘額4999.4億元、年增率10.12%，重回2020年底、15個月前的起漲點，今年估僅會微幅成長；台銀3月底房貸餘額8459億元、年增近12%，也是重回2019年6月當時雙位數成長的起飛點。

二是個別銀行政策，如兆豐銀仍關注不動產72-2條的30%法定限額，力求在內部28%警戒水位下承做，國泰世華銀可能因去年房貸雙位數成長，墊高基期，使今年降溫更加明顯。

據了解，如以大企金為主的兆豐銀，總存款量常因企業發股息、或是資金調度需求而呈現單月增減較大，連帶得更加嚴控72-2條的不動產30%法定限額水位，也讓兆豐銀在承做房貸上更加保守。

兆豐銀是在去年底因不動產承做水位已逼近72-2條的30%限額，而全面暫停承做新房貸，使兆豐銀房貸餘額從去年底的4074.5億元、一路降到今年3月的3970.4億元，連四個月大減104億元，兆豐銀內部估計，今年整體房貸將零成長。

國泰世華銀降幅則更加明顯，從去年一整年、房貸年增都維持「月月雙位數」成長，今年則一口氣降到個位數，在房貸增量高於存款增幅下，顯示房貸增速過快、已壓縮不動產放款額度，今年只能轉向降溫。

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