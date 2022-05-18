台灣企銀Hokii數位帳戶 揪團開戶享2.2%高利
面對數位存款帳戶紅海市場，台灣企銀（2834）Hokii數位帳戶祭出殺手鐧推出好友揪團開戶活動，既有存戶成功推薦親友開立Hokii台幣數位存款帳戶，達指定人數且完成任務，最高可享2.2%優惠存款利率。
台灣企銀鼓勵小資族善用「高回饋、低門檻」的Hokii數位存款帳戶規劃儲蓄計畫，最新推出的「Hokii台幣數位存款帳戶階梯式利率」活動，成為客戶累積財富的最佳利器。
即日起至今年9月30日止，推薦人分享專屬推薦碼，成功推薦新用戶開立「Hokii數位存款帳戶」並成功登入一次網路銀行或行動銀行，且新用戶每月20日帳戶日終餘額需大於新台幣1萬元（含），推薦人即可獲得階梯式優惠利率資格。推薦人成功推薦2至3位新用戶，存款利率由1.5%調升至1.8%；成功推薦四位（含）以上，存款利率直接躍升至2.2%。
台灣企銀表示，Hokii數位帳戶提供多元優惠，除了可享15萬元內高優惠利率、每月20次跨行轉帳及12次跨行提款免手續費外，更是首家提供停車費代扣繳每筆回饋2元無上限，及每月首筆台灣Pay消費享20元回饋金的數位帳戶。
台灣企銀積極推動數位轉型及發展，統計Hokii數位存款帳戶，新增戶數較去年同期成長約198%，其中「Y、Z世代」年輕用戶佔總戶數逾六成，且近三成用戶存滿15萬元，更有約超過五成的用戶，已有將帳戶綁定台灣Pay、街口支付或一卡通Money等三大行動支付，顯示數位帳戶強調便利性及優於一般帳戶的條件深受年輕族群青睞，是客戶輕鬆儲蓄及聰明消費的最佳選擇。
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