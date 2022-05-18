防疫險理賠居家照護限3種藥？ 壽險公會：各家自行判定

新冠肺炎輕症者居家照護，金管會定調防疫保單住院日額理賠，前提需要有醫療行爲或處置用藥，昨壽險公會開會，傳出部分業者認為要輝瑞、默沙東、清冠一號3種藥物才給付。壽險公會今表示，昨日會議並未做成任何一致性理賠作法的決議，由各公司依其商品內容及保單條款約定，並以保戶實際醫療就診狀況，進行判定。

金管會4月19日宣布，已協調產、壽險公會，防疫險有關住院日額部分，居家照護得比照住院日額理賠，但前提是居家照護要有醫療行為或處置用藥。針對醫療行為與處置用藥，各業者有不同認定，壽險公會昨開會討論，有11家壽險總經理參與，但最終未達成共識。

壽險公會表示，5月17日召集部分業者，針對防疫保單討論居家照護者法定傳染病住院日額理賠事宜，會中各公司交流有關輕症確診保戶的用藥實務情形，並未做成任何一致性理賠作法的決議，更未對於使用何種藥物方得理賠，做出決議。

壽險公會表示，因所屬會員公司防疫保險商品的條款約定內容不盡相同，宜由各公司依其商品內容及保單條款約定，並以保戶實際醫療就診狀況，進行判定。