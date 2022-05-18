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疫情掀防疫保單之亂 富邦產承諾妥善處理每位客戶需求

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導

防疫政策從清零走向共存，國內確診人數逐步攀高，防疫保單掀起一波搶買、下架、續保、理賠風波，富邦產已加派人力盡速完成後續核保審查作業，同時亦對三類對象表達感謝，承諾會妥善處理每位客戶的需求，希望與大家攜手順利度過充滿挑戰的疫情

本土確診數激增，民眾搶買防疫保單，使得產險公司核保塞車，亦有多家業者加派人力盡速完成核保作業。富邦產險表示，由於最近防疫保單進件量很大，核保、客服理賠人員每日加班處理案件，周末六、日也輪流到公司加班作業。

不僅如此，產險全員也都投入登打作業，利用下班及周末之餘加入紙本文件輸入系統的登打作業，希望讓相關作業盡快完成，以利後續核保審查進行。

富邦產今日官方粉絲團上發文指出，2022年新一波疫情海嘯來襲，快速變化的疫情，讓大家措手不及，「我們開始學著與病毒共存，同時努力工作、照顧家庭，大家辛苦了！」。

在疫情嚴峻的此時，富邦產提出三個感謝對象，一為感謝堅守崗位、加班處理爆量投保、續保及客服理賠工作的富邦產險同仁們；二為感謝同仁的家人支持與相挺；三為感謝所有客戶的理解與體諒。

富邦產亦承諾，會妥善處理每一位客戶的需求，希望與大家攜手順利度過充滿挑戰的疫情。

防疫保單 富邦 疫情

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