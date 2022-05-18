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保險業虧損就漲保費？金管會提四點駁斥

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
金管會今（18）日提四點澄清，強調新制是要求保險公司調整費率前、須向保戶告知說明，且保險業需每半年檢視費率，若經驗發生率改善，保費就會下降。圖／聯合報系資料照
金管會今（18）日提四點澄清，強調新制是要求保險公司調整費率前、須向保戶告知說明，且保險業需每半年檢視費率，若經驗發生率改善，保費就會下降。圖／聯合報系資料照

防疫險龐大理賠恐讓今年保險業陷入財務赤字，立委蔡易餘質疑，金管會今年3月調整法規，是替保險業開啟漲保費後門，金管會今（18）日提四點澄清，強調新制是要求保險公司調整費率前、須向保戶告知說明，且保險業需每半年檢視費率，若經驗發生率改善，保費就會下降。

事實上，金管會3月當時新制，是針對2018年底宏泰人壽推出實支實付醫療險「薰衣草醫療健康保險附約」而來，當時該醫療險因保費便宜而熱賣，熱賣兩年多後，卻在2021年5月對續保保費大漲保費逾一倍，引發反彈。

為強化保險業者開發保險商品的費率釐訂，及個人健康險和傷害險調整費率的控管機制，金管會才修改「保險商品銷售前程序作業準則」，金管會指出，與立委所提，只要符合四要件就漲保費，將調漲保費制度化，鼓勵保險公司放寬風險精算義務，侵蝕保戶權益，應屬誤解。

金管會提四大點說明，一是今年3月新制，是強化調整費率的消費者保護措施。

二是，適用新制的費率調整，是個人健康險和傷害險，但這兩項項商品費率並非保證，保險公司本來就可依保單條款調費率，也不是今年3月修法後才開放。

三是，新制是要求調整費率前得充分告知保戶，增訂調整保費的三個月前、及續保前，均得先通知保戶並須向保戶說明調整內容，否則最重將開罰600萬元罰鍰，等於不能隨意亂漲保費。

四是，要求保險公司定期檢討，每半年檢視費率，若經驗發生率改善，保費就會下降，因此不會發生只漲保費、不降保費的情況。

保費 保險 金管會 蔡易餘 理賠

延伸閱讀

回應綠委質疑放任業者調漲保費 金管會：保險費率非固定

「賺錢爽歪歪 核保理賠機機歪歪」 綠委砲轟金管會

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