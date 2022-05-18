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LINE Bank增資75億元 北富銀決議參與增資近22億

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
LINE Bank開業1年，因累積虧損逼近資本額3分之1法定上限，將增資75億元，大股東之一的北富銀今董事會通過參與增資。圖/LINE Bank提供
LINE Bank開業1年，因累積虧損逼近資本額3分之1法定上限，將增資75億元，大股東之一的北富銀今董事會通過參與增資。圖/LINE Bank提供

LINE Bank開業1年，因累積虧損逼近資本額3分之1法定上限，將增資75億元，創下國內純網銀增資的首例。大股東之一的北富銀，今董事會決議通過，將參與LINE Bank增資，增資金額為21.95億元，持股比率將從25.1%提高至27.18%。

LINE Bank是在2021年4月開業，開業至今滿一年，因累積虧損逼近資本額3分之1法定上限，將辦理增資，依LINE Bank規劃將採「先減後增」，LINE Bank到2月底累積虧損25億元、每股淨值7.49元，將以2月底為基準做減資彌補虧損，並以每股面額新台幣10元價格辦理現金增資，總增資金額為75億元。

大股東之一的北富銀，今董事會通過決議，參與LINE Bank增資，北富銀增資金額為21.95億元，加計參與減資後的股數，持股比率將從25.1%提高至27.18%。

北富銀表示，創新業務的推動需要時間來經營，建立新的市場規則與用戶習慣，這是發展純網銀前期必要的投入，也是當初投資時既定的營運方針，這次是依照原訂計畫隨LINE Bank發展進程進行增資，透過資源持續挹注鞏固純網銀發展基礎。

LINE Bank董事長黃仁埈日前來台時也表示，開行1年就到現金增資的時間點，代表「過去一年很努力」，增資計畫本來就有在當初提交給金管會的企劃案中，已拜會股東們達成增資共識，LINE做為大股東，在現金增資上也有承諾。

黃仁埈表示，LINE Bank開行約1年，這一年就累積110萬用戶，現在才正要開始，以一般銀行大部分的情況，開行5年內達到損益兩平是標準值。

LINE 股東 北富銀

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