新冠居家用藥賠不賠？ 壽險公會這麼說

社會大眾關注新冠肺炎確診者居家用藥，壽險公司賠不賠，壽險公會今(18)日下午發布新聞稿表示，昨日會議決議，由各公司依保單條款約定及保戶實際就診狀況進行判定。

壽險公會表示，該會5月17日召集部分業者針對防疫保單討論居家照護者法定傳染病住院日額理賠事宜，會中各公司交流有關輕症確診保戶的用藥實務情形，並未做成任何一致性理賠作法的決議，更未對於使用何種藥物方得理賠，做出決議，因該會所屬會員公司防疫保險商品之條款約定內容不盡相同，宜由各公司依其商品內容及保單條款約定，並以保戶實際醫療就診狀況，進行判定。

據了解，壽險公會昨(17)日舉行的新冠肺炎確診者居家照護用藥會議，意外踩到公平交易法的「聯合行為」紅線。與會壽險公司高層透露，因公平交易委員會來電關切，昨日下午會議舉行沒多久就結束，結論為各家公司回歸契約約定，自行決定哪些藥物才要理賠。

壽險公會昨日邀請11家壽險公司總經理舉行視訊會議，原欲討論，新冠確診者在居家照護期間，經醫師診療並開立處方箋，服用哪些藥物，壽險公司的法定傳染病住院醫療保險(又稱壽險業防疫保單)才會理賠。

公會安排兩個案子進行討論，一為服用專為治療COVID-19疾病之藥物，如：Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告之抗病毒藥物，可比照一般住院予以理賠；另一為，以方案一為理賠原則，但若民眾僅服用一般症狀緩解藥物，如：退燒、鎮咳，各公司得自行判斷處理。

此案引發社會關注，公平會昨日也致電壽險公會表達關切。與會高層表示，昨日會議，公會法規人員解釋，有違反公平法第14條聯合行為之虞，不少與會高層認為應該先離清楚是否違法、以免吃上官司，主席、壽險公會理事長黃調貴於是裁示，「各家看怎麼做，自己去做」。

壽險公司高層解釋，共同理賠就是一種聯合行為，既然可能違法，壽險公會將不會再討論此事，頂多就是各家公司彼此有默契地，選擇同一種方案。因為需要在公司獲利與客戶反彈之間取得平衡，目前尚未有共同的默契出現。