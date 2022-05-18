聽新聞
test
0:00 / 0:00
申請隔離金理賠要看「數位疫苗卡」？富邦產險回應了
「0+7」居家隔離新制上路，但仍保有「3+4」居家隔離的選擇權，卻傳出向富邦申請隔離費用補償，須提供疫苗接種數位證明，引起保戶擔憂是否會影響理賠，富邦產險今（18）日強調，打滿3劑選擇「3+4」居家隔離者，只要提供依傳染病防治法第48條規定開立的居家隔離單或簡訊，將依保險契約約定給付隔離費用補償。
防疫政策持續鬆綁，「0+7」居家隔離新制昨日起實施，打滿三劑且快篩陰性即可免居家隔離，但仍保有維持「3+4」隔離的選擇權，一度傳出理賠申請須加看小黃卡，金管會昨強調，一切回到契約條款規定，如民眾確實符合依傳染病防治法第48條，與確診者有密切接觸而接受隔離處置，防疫險要理賠。
金管會表示，指揮中心防疫政策原則上仍是採「3+4」，只是可另外選擇「0+7」，因此保戶若維持「3+4」，保險公司當然要理賠，一切皆看保險契約條款約定。
不過，卻有通路消息指出，富邦產防疫險申請隔離費用補償的文件，需要提供數位新冠病毒健康證明的「疫苗接種數位證明」，再度引起保戶擔憂如是自選「3+4」是否影響防疫險理賠。
富邦產險對此回應，自5月17日起，COVID-19確診個案同住家屬已完成3劑疫苗接種者，選擇「3+4」居家隔離，只要提供依據傳染病防治法第48條規定開立的居家隔離單或簡訊，本公司依保險契約約定給付隔離費用補償。
富邦產險強調，公司都會依保單條款及公會指引辦理理賠給付。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言