快訊

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

申請隔離金理賠要看「數位疫苗卡」？富邦產險回應了

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
富邦產險今（18）日強調，打滿3劑選擇「3+4」居家隔離者，只要提供依傳染病防治法第48條規定開立的居家隔離單或簡訊，將依保險契約約定給付隔離費用補償。圖／聯合報系資料照
富邦產險今（18）日強調，打滿3劑選擇「3+4」居家隔離者，只要提供依傳染病防治法第48條規定開立的居家隔離單或簡訊，將依保險契約約定給付隔離費用補償。圖／聯合報系資料照

「0+7」居家隔離新制上路，但仍保有「3+4」居家隔離的選擇權，卻傳出向富邦申請隔離費用補償，須提供疫苗接種數位證明，引起保戶擔憂是否會影響理賠，富邦產險今（18）日強調，打滿3劑選擇「3+4」居家隔離者，只要提供依傳染病防治法第48條規定開立的居家隔離單或簡訊，將依保險契約約定給付隔離費用補償。

防疫政策持續鬆綁，「0+7」居家隔離新制昨日起實施，打滿三劑且快篩陰性即可免居家隔離，但仍保有維持「3+4」隔離的選擇權，一度傳出理賠申請須加看小黃卡，金管會昨強調，一切回到契約條款規定，如民眾確實符合依傳染病防治法第48條，與確診者有密切接觸而接受隔離處置，防疫險要理賠。

金管會表示，指揮中心防疫政策原則上仍是採「3+4」，只是可另外選擇「0+7」，因此保戶若維持「3+4」，保險公司當然要理賠，一切皆看保險契約條款約定。

不過，卻有通路消息指出，富邦產防疫險申請隔離費用補償的文件，需要提供數位新冠病毒健康證明的「疫苗接種數位證明」，再度引起保戶擔憂如是自選「3+4」是否影響防疫險理賠。

富邦產險對此回應，自5月17日起，COVID-19確診個案同住家屬已完成3劑疫苗接種者，選擇「3+4」居家隔離，只要提供依據傳染病防治法第48條規定開立的居家隔離單或簡訊，本公司依保險契約約定給付隔離費用補償。

富邦產險強調，公司都會依保單條款及公會指引辦理理賠給付。

理賠 富邦 疫苗 金管會 保單

延伸閱讀

自選「3+4」隔離免看小黃卡 富邦：以隔離通知單為依據

「賺錢爽歪歪 核保理賠機機歪歪」 綠委砲轟金管會

0+7上路還能選3+4？10大QA看誰能領到保險理賠金 隔離1情況恐拿不到

蘇揆：防疫險已核保就要賠

相關新聞

新冠居家用藥賠不賠？ 壽險公會這麼說

社會大眾關注新冠肺炎確診者居家用藥，壽險公司賠不賠，壽險公會今(18)日下午發布新聞稿表示，昨日會議決議，由各...

申請隔離金理賠要看「數位疫苗卡」？富邦產險回應了

「0+7」居家隔離新制上路，但仍保有「3+4」居家隔離的選擇權，卻傳出向富邦申請隔離費用補償，須提供疫苗接種數位證明，引...

保險業虧損就漲保費？金管會提四點駁斥

防疫險龐大理賠恐讓今年保險業陷入財務赤字，立委蔡易餘質疑，金管會今年3月調整法規，是替保險業開啟漲保費後門，金管會今（1...

回應綠委質疑放任業者調漲保費 金管會：保險費率非固定

立委質疑保險商品銷售前程序作業準則修正後，放寬業者調漲保費；金管會澄清，保險商品費率本就非固定，業者會依保險商品實際經驗...

中信：估央行今年升息2.5至3.5碼 經濟「保4」有難度

中信金今舉行線上法說會，中信金控財務長暨發言人邱雅玲會中表示，預期今年央行將升息2.5碼到3.5碼，且因輸入性通膨壓力與...

北富銀擬增資LINE Bank 21.95億元 持股增至27.18%

台北富邦銀行今(18)日通過董事會決議，將參與「連線銀行(後稱LINE Bank)」之減資暨增資。此次LINE Bank...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。