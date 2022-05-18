首發！永豐金證券與霹靂聯名「豐寵粉NFT」限量登場

進軍元宇宙，永豐金證券攜手霹靂國際多媒體，將於5月28日發行「豐寵粉NFT」，成為第一家發行NFT邁入區塊鏈的券商，首發限量888枚，以霹靂傳奇英雄「素還真」為主題，只送不賣。「豐寵粉NFT」包括三大亮點：跨界聯名收藏價值、粉絲3步驟輕鬆入手、專屬投顧AI等級服務大禮包。

永豐金證券指出，NFT擁有獨一無二、無法輕易竄改、去中心化的區塊鏈特性，所有權清晰，發行與交易過程透明，被視為數位經濟的重要資產類別。根據NFT資料分析公司Nonfungible.com的數據顯示，2021年全球NFT交易金額達176億美元，較2020年爆發式成長213.5倍，今年NFT市場熱度依舊不減，平均每周交易量高達6.87億美元。

永豐金證券表示，近兩年成功推出「大戶投APP」及「豐存股」平台，積極打造數位金融生態圈，並規劃邁入區塊鏈運用，全力發展數位金融，與霹靂希望突破傳統，帶領傳統布袋戲文化轉型創新應用的精神不謀而合，這次兩大企業透過「豐寵粉NFT」的發行，展現藝文與金融跨界NFT的收藏價值，更是跳脫傳統思維，跨入NFT區塊鏈領域的創舉。

「豐寵粉NFT」5月28日限量發行888枚，以風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」為主題，看中素還真總能以絕頂智慧化解災厄，置之死地而後生的精神，設計3款卡面，分別是素還真電影造型，以及2款Q版的素還真-刀說異數造型、轟掣造型，並透過趣味盲盒的方式，由投資人揭曉自己獲得的素還真版本。永豐金證券表示「豐寵粉NFT」具數位藝術收藏價值，更提供專屬福利，包括體驗「我的量化交易之路」成長大禮包、未來參與豐存股與AI量化交易活動優先權。

首波「豐寵粉NFT」發行將致贈給豐存股美股與量化交易的鐵粉、以及5月新線上開戶且成功申購豐存股美股的投資人，詳細活動及領取規則將完整公布於「永豐金證券臉書粉專」。永豐金證券表示，發行NFT只是邁向區塊鏈應用的第一步，未來也將持續推出創新商品服務與投資人互動，跟上新金融時代的浪潮。

NFT在全球熱度持續，美國總統拜登已正式簽署行政命令發展區塊鏈，全球最大社群公司Meta佈局元宇宙，匯豐銀行與The Sandbox合作進軍元宇宙虛擬土地商機，LINE旗下子公司宣佈與26家企業共建全球NFT生態圈，永豐金證券則為台灣領先首發NFT的券商。