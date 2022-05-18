中信：防疫險每天理賠500萬元擬由台壽增資

中信金今舉行線上法說會，會中中信金控財務長暨發言人邱雅玲表示，目前中信產險防疫險部份已承保40萬張保單，每天理賠約500萬元左右，正在對未來財務預測進行模擬試算，擬由台灣人壽增資給中信產險。

邱雅玲表示，目前中信產險防疫險約有40萬件保單，每天理賠約500萬元左右，正在加派人力處理大量塞車的保單，但因為防疫政策一直在改變，針對未來預測還在進行模擬試算，其中也包含增資，增資預計會從台壽增資給中信產險。

邱雅玲指出，台壽目前RBC為335%，目前正在模擬試算，預期增資後台壽的RBC仍可以維持在300%，但因為防疫政策不斷在改變，內部仍在模擬試算中，還沒有確切的增資金額。