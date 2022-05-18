中信：防疫險每天理賠500萬元擬由台壽增資
中信金今舉行線上法說會，會中中信金控財務長暨發言人邱雅玲表示，目前中信產險防疫險部份已承保40萬張保單，每天理賠約500萬元左右，正在對未來財務預測進行模擬試算，擬由台灣人壽增資給中信產險。
邱雅玲表示，目前中信產險防疫險約有40萬件保單，每天理賠約500萬元左右，正在加派人力處理大量塞車的保單，但因為防疫政策一直在改變，針對未來預測還在進行模擬試算，其中也包含增資，增資預計會從台壽增資給中信產險。
邱雅玲指出，台壽目前RBC為335%，目前正在模擬試算，預期增資後台壽的RBC仍可以維持在300%，但因為防疫政策不斷在改變，內部仍在模擬試算中，還沒有確切的增資金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言