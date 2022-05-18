立委批放任保險業漲保費 金管會：修法是為消費者保護

民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、莊瑞雄、王美惠今舉行記者會，會中立委指出金管會3月底修正「保險商品銷售前程序作業準則」，放寬保險業若符合4要件即可調高費率，替保險公司大開省錢後門，侵蝕保戶權益。對此，金管會今澄清，強調修正是針對個人健康險、傷害險，以強化調整費率的消費者保護。

蔡易餘在記者會上表示，去年9月，金管會認為宏泰人壽保險公司的「薰衣草醫療健康保險附約」續保保費調漲部分欠缺合理性、公平性，開罰120萬元，現在卻將調漲保費制度化。3月底修改生效「保險商品銷售前程序作業準則」，放寬保險業未來若符合4要件即可調高費率，替保險公司大開省錢後門。

金管會保險局表示，今年3月份修正準則，是針對個人健康險及傷害險，這類保單條款本來就有約定費率可調整，修正是為強化調整費率的消費者保護措施。

保險局指出，個人健康險、傷害險，保單條款本來就有約定費率可調整，這類保單費率並非保證，保險公司本來就可依保單條款約定，每年按續保當時新費率及被保險人年齡重新計算保費，不是因為這次修法後才可調整。

但因為近期有壽險公司，在調整費率過程中有缺失，為避免業務員招攬個人健康險、傷害險時，沒有清楚對客戶說明商品費率未來可能調整及非保證等特性，導致調整費率時引發保戶爭議，因此今年3月修正準則，增訂保險業調整費率前應辦理的強化措施。

措施包含要求業務員招攬新契約時，應充分向客戶說明商品費率未來可能調整；保險業應於費率調整前，擬訂應向要保人說明的費率調整內容，例如新費率、費率調整理由、以新費率計收的時點等；在以新費率計收保費的3個月前，通知要保人前揭費率調整內容，充分向要保人說明等。

這次修法也要求，保險業就保險商品實際經驗發生率惡化，導致費率不適足的情形，或因實際經驗發生率改善致費率偏高情況，應至少每半年檢視一次並研擬具體因應措施。保險業一旦啟動費率調整機制，金管會將要求保險業列管定期檢討費率，若日後經驗發生率改善，保險業也須調整費率，所以不會發生只調漲費率，而不調降費率的情形。