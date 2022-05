中信銀行數位金融業務 囊括25項國內外大獎

中國信託商業銀行運用智能技術、洞察客戶需求獲得國際機構肯定,日前由《Global Finance》(全球金融)雜誌頒發全球傑出金融創新實驗室(World’s Best Financial Innovation Labs),並以親子數位金融服務「存錢日記」拿下全球卓越創新行動銀行(Outstanding Innovation in Mobile Banking, Global),打造卓越數位金融服務再獲殊榮。

今年中國信託銀行數位金融業務發展,已獲得包含《The Asset》(財資)、IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)等國內外專業機構頒發25項大獎。

國際知名財經媒體《Global Finance》(全球金融)雜誌頒發2022年全球傑出金融創新實驗室予中信銀行數據暨科技研發處。此單位為數位轉型的「科技軍火庫」,成員兼具科技及金融背景,組成人工智慧研發(AI R&D)、IT及商業分析與規畫團隊,協助公司前中後台業務與流程需求。

AI R&D團隊開發三大領域AI應用,行銷經營+AI提供精準個人化行銷、流程優化+AI提升中後台員工生產力、風險控管+AI人機協作降低風險損失,組織包含電腦視覺、自然語言及機器學習共三個實驗室,應用八二法則,80%能量開發業務需求解決方案,20%能量致力於長期創新性研發。

截至2021年底,研發團隊取得12項發明專利及32項新型專利,自行研發的人臉辨識核心,更取得美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)認證,期許相關科技研發能符合業務需求,產生關鍵競爭力,支持中信銀行長期數位轉型目標。

獲得全球卓越創新行動銀行肯定的存錢日記,則是中信銀行以家長安心放手,讓孩子做中學理財為核心理念,打造全台首創親子金融數位服務App。

透過存錢日記,孩子可使用自動記帳功能、智能消費分析,搭配遊戲化的儲蓄小怪物,學習自主管理零用錢、養成定期儲蓄的好習慣,除此之外,孩子更可以用社群限時動態方式,檢視花費、記帳與存錢紀錄,以貼近孩子生活的方式認識用錢行為。

家長亦可透過存錢日記,把關孩子的帳戶安全,設定子女的轉帳、提款限額,化身孩子帳戶安全守護者,透過管理零用錢的過程進行交流,陪伴孩子跨出理財第一步。

不僅獲《Global Finance》(全球金融)肯定,中信銀行上(4)月由國際知名財經媒體《The Digital Banker》(數位銀行家)舉辦之《Digital CX》數位客戶體驗獎,從逾600參賽專案中脫穎而出,拿下亞洲最佳數位銀行(Outstanding Digital CX Strategy),及台灣最佳數位銀行(Best Digital Bank for CX in Taiwan)兩項大獎。

印尼子行(PT Bank CTBC Indonesia)則獲頒,印尼高度推薦-最佳數位行銷及客戶體驗(Highly Acclaimed: Outstanding CX in Digital Sales Strategy in Indonesia)。

主要由於中信銀行善用金融科技,打造有溫度的創新數位金融體驗滿意度高達91%,透過智能語音擬人化對話AI語音客服,可自助完成補寄帳單、信用卡掛失等服務,亦可透過AI語音外撥客戶進行繳款提醒、投資理財、資金需求及資料定審等多元服務。

Online貸x軟體憑證上線以來,信貸數位申請比率98%,信貸餘額與市占率持續領先同業,今年將擴及房貸與信用卡產品運用。

另一方面,中信銀行對於企業客戶同樣運用科技提升數位化服務體驗、增加業務效能,區塊鏈技術目前在國際貿易、電商物流、醫療健康、綠電能源等領域推出多項創新業務,備受好評。

身為台灣最國際化的銀行,海外的數位力同樣強勁,中信銀行印尼子行為首間於印尼當地推出全數位化個人信貸服務平台「KTA Instan」之銀行業者,當地客戶能隨時隨地透過手機裝置登入線上申貸平台,相較於傳統長達12天的審核時間,KTA Instan一站式數位徵審系統大幅縮短作業流程,最快僅60秒即可完成。

中信銀行印尼子行則透過數位廣宣行銷方案,以軟性議題成功吸引客戶申貸,高度的數位實力及優異的行銷策略,獲得主辦方一致讚譽,因而頒發印尼高度推薦-最佳數位行銷及客戶體驗獎項。

中信銀行積極發展全方位數位金融服務,串聯線上、線下的虛實通路,展現中國信託數位金融服務 Banking My Way 隨你數位的核心價值,穩健朝向「台灣第一、亞洲領先」目標邁進。