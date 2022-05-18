台北富邦銀行數位創新 獲The Asset兩大獎

台北富邦銀行日前榮獲國際專業財經媒體《財資雜誌（The Asset）》Triple A Digital Awards 2022年度數位大獎評選為最佳新興數位技術專案獎（Best Emerging Digital Technologies Project），及最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade）兩大獎項肯定，表彰北富銀透過科技賦能持續提升金融服務的品質，為金融消費者創造更完善的服務體驗。

北富銀秉持創新的企業文化，近年積極投入金融科技創新、打造數位平台，依據客戶需求進行金融服務和產品的數位化轉型，開發各種行動支付工具、數位理財、區塊鏈等新興應用，以滿足市場多變的需求。

為了構建出金融雲生態平台的服務體系，北富銀以信貸工廠為理念發想，運用數位科技優化中小企業融資徵授信作業流程，只要使用行動裝置上傳資料，中小企業客戶便可立即透過雲計算獲得合適的融資產品和額度建議，讓過去以人工為主的作業方式獲得大幅提升，有效滿足中小企業對於資金的即時需求，且帶動今年第1季北富銀的中小企業授信部門業務年成長近四成。

這項數位創新的背後是北富銀所創建的小飛鷹系統，其具備全台首創的財報辨識技術，利用光學字元識別(Optical Character Recognition，簡稱OCR)，能準確辨識各項書面財報內容，將企業複雜的財報資料運用人工智能映射到符合不同審計規則所使用的表單欄位中，大幅提高數據採集的效率和準確度。

小飛鷹系統運用數千個中小企業融資案件及大量行業數據，輔以機器學習及數據分析技術，建構出完善的智能信用評估機制，還能自動進行貸後追蹤管理，定期檢視企業當前現金流條件、財務指標及資產狀況，並結合銀行既有的風險監控系統，將不同業務進行整合查驗，有效控制貸後風險，促進信貸業務的健康發展，因而榮獲最佳新興數位技術專案獎的肯定。

隨著開源軟體在不同領域中的應用不斷加深，為了快速導入產品與服務，北富銀引用開源軟體，同時針對運用開源軟體開發流程中的潛在漏洞、弱點與風險，藉由開源軟體風險評鑑及智能監控系統，導入機器人流程自動化(Robotic Process Automation)的技術，提升資安與合規情資的蒐集時效，加速更新至安全版本的效率，確保開源軟體的安全性與合規性，北富銀藉此縮減人工管控的成本，大幅提升作業效率近500%。

北富銀的開源軟體風險評鑑及智能監控系統，不但獲得經濟部智慧財產局新型專利，上線以來亦榮獲諸多國際獎項的肯定，包括IDC 2021年度未來企業大獎的亞太地區及台灣區之數位技術創新獎，《全球商業觀點》及《國際商業雜誌》2022年最創新開源軟體管理和網路安全監控，今年再獲《財資雜誌》的最佳數位升級獎(Best Digital Upgrade)，表彰北富銀持續實踐負責任創新的理念。

北富銀表示，近年所獲諸多國內外獎項，不但是對於北富銀投入創新的肯定，亦體現北富銀透過科技創造服務價值。

北富銀將持續投入數位創新，戮力發展以顧客需求為核心的設計思維，不斷導入新技術以更新業務流程和服務內涵，讓科技成為金融服務的最大助力。