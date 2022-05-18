快訊

基隆2歲男童死後3日 父今還原實際真相：都在等救治

人為故意墜機？華爾街日報MU5735空難說了什麼

今增8.5萬例還沒到頂端 羅一鈞：未來一周達高峰

刷卡消費還可追蹤碳足跡！渣打銀：全面換碳中和信用卡

經濟日報／ 記者楊筱筠/台北即時報導
打信用卡卡友只要透過手機登入信用卡行動帳單，點選「關心您的消費碳足跡」，就會依據不同的消費分類個別顯示碳足跡當量。
打信用卡卡友只要透過手機登入信用卡行動帳單，點選「關心您的消費碳足跡」，就會依據不同的消費分類個別顯示碳足跡當量。

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）致力碳足跡減量，不僅將自身營運「淨零碳排」的目標從2030年提前至2025年，宣布與集團同步換發「碳中和認證信用卡」，全球每年減少高達450噸二氧化碳排放量，更攜手渣打信用卡卡友透過金融科技，在刷卡消費同時也能追蹤碳足跡，以淺顯易懂的數位化模組讓卡友也能了解並從中探尋減碳生活的可能，共同以行動朝永續發展的目標邁進。

渣打銀行指出，卡片背面標註有「碳中和(Carbon Neutral)認證」圓形標示的信用卡將隨著到期換卡的作業陸續寄送到渣打信用卡卡友的手中。未來，碳中和卡片也將同步應用在所有由渣打銀行發行的信用卡與金融卡，以落實渣打銀行承諾永續發展的努力。

這項遍及渣打全球的碳中和信用卡發行計畫，於2020 年底開始試行，並在選定的亞洲市場獲得初步成果後，宣布全面實施。碳中和信用卡係針對卡片的整個生命週期，從材料提取到報廢處理過程中可能產生的碳足跡進行評估，並提出明確的減量計畫，以符合碳中和信用卡的相關要求，進一步獲得認證。若將渣打集團全球發行的各項卡片納入計算，碳中和信用卡將可以有效降低每年450 噸二氧化碳當量的碳足跡，約當生產與使用1500 萬個塑膠袋產生的碳排放。

為了讓信用卡卡友對於日常各類消費所產生的碳足跡有更貼切的認識，渣打銀行也攜手瑞典的科技公司 Doconomy合作，透過數位化的訊息模組，在刷卡消費之後，便能計算與統計相關消費商品或服務所產生的碳排放，並藉由追蹤、計算與管理的過程，讓每一個人都能更實際感受到碳排放對於生活所帶來的可能影響，進而採取行動，與渣打銀行一起打造更永續的未來。

要查詢各項消費所產生的碳足跡，渣打信用卡卡友只要透過手機登入信用卡行動帳單，點選「關心您的消費碳足跡」，就會依據不同的消費分類個別顯示碳足跡當量，並以淺顯易懂的圖示方式顯示當期消費所產生的碳足跡總量，以作為每期消費的比較基礎。

透過Doconomy的Aland（奧蘭）指數，渣打客戶每筆信用卡或金融卡消費交易的碳足跡都能被輕易換算，未來也將擴增到對水資源消耗的相關訊息。奧蘭指數針對47個消費者購買商品與服務的常見行業，進一步劃分為食物、交通等消費類別，以便於查看各種生活消費活動所產生的碳足跡與水資源消耗，並已涵蓋亞太區99%以上各類消費活動所產生的碳足跡資訊。

渣打集團也宣布將提前於2025年（原訂2030年）達成自身營運淨零碳排放的目標。

渣打銀行 信用卡 碳排放

延伸閱讀

Sony宣布2040年達成碳中和 力拚提前十年達標

蘋果「Tap to Pay」收款功能免感應設備 已在這些地方測試

台新信託整合信用卡 專戶直接付卡費

在台南不裝冷氣、22年來做實驗不用一滴自來水？直擊成大減碳魔法

相關新聞

中信：防疫險每天理賠500萬元擬由台壽增資

中信金今舉行線上法說會，會中中信金控財務長暨發言人邱雅玲表示，目前中信產險防疫險部份已承保40萬張保單，每天理賠約500...

立委批放任保險業漲保費 金管會：修法是為消費者保護

民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、莊瑞雄、王美惠今舉行記者會，會中立委指出金管會3月底修正「保險商品銷售前程序作業準則」，放寬保...

台灣長照險滲透率不到4% 首張網投保單三特色補足缺口

台灣的長期照顧保險投保率僅3.73%，為提升民眾的健康保障，保誠人壽今（18）日宣布，推出「e把照一年期長期照顧健康保險...

「賺錢爽歪歪 核保理賠機機歪歪」 綠委砲轟金管會

防疫險之亂持續延燒，民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、莊瑞雄和王美惠等人今天開記者會批富邦等保險公司「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪...

新台幣午盤升0.6分 暫收29.726元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.726元，升0.6分，成交金額5.75億美元

0+7上路還能選3+4？10大QA看誰能領到保險理賠金 隔離1情況恐拿不到

連續多日的防疫險保單之亂，加上「0+7」的新制上路，不少民眾擔心若不是「3+4」會導致權益受損，無法取得理賠金，或是重複投保被拒絕，行政院長蘇貞昌發聲表示，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金，聯合新聞網也整理了有關於防疫險的理賠QA，讓你一次搞懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。