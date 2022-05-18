拓展保險生態圈 法巴人壽攜手Money錢鎖定650萬用戶

為了打造金融生態圈的理想，法國巴黎人壽宣布攜手Money錢建立跨平台策略合作，鎖定平台上650萬用戶，透過線上互動式保障需求分析工具，了解保險缺口。

法巴人壽表示，這次與由Money錢平台合作，主要是透過雙方品牌聲量、市場規模以擴大服務客戶機會，藉由該平台App推播，將法巴人壽保險商品及服務接觸點擴大到理財平台上的650萬用戶，再透過跨領域的網頁連結，讓更多對理財規劃有想法且希望獲得解決方案的用戶接觸到法國巴黎人壽商品。

法巴人壽指出，用戶可於Money錢全民理財平台上，連結至法巴人壽打造的互動式分析工具「財富叢林大冒險」，了解保險缺口；利用法巴人壽24小時網路投保服務，為客戶提供更為便利與符合時代需求的商品與服務，實現保險普及化。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，這項合作得以順利推動，最重要是雙方對於保險普及化及回應市場對新型態保險生態圈的共識。法巴人壽重視台灣市場，對於首次與理財平台展開專屬合作，除了高度重視數位平台使用者的獨特性與主動性，亦是展現深耕台灣的決心，希望透過Money錢平台與法巴人壽的合作形式，打造未來無所不在的保險金融服務，促進台灣金融發展藍圖。

國發會預估，2025年台灣將邁入超高齡國家（六十五歲以上人口達20％）而將面臨人口老化的國安危機，因應高齡化社會浪潮來襲，民眾對自身未來規劃將更為重要。法巴人壽預見民眾對退休規劃的需求，同時發現在網路世代裡，消費者對於各項資訊由網路的蒐集與分析已成為生活習慣，網路的主動性與自由性也造就了與以往不同的消費習慣。

法巴人壽表示，Money 錢的主要用戶群正好為25歲到40歲面對勞保退休年齡不斷延後的社會中流砥柱，年輕薪資族群正好面臨未來退休準備不足的風險。Money錢提供的豐富財務知識與內容正好協助民眾理解在退休規劃可能面臨的問題，而法國巴黎人壽則提供不同人生階段對退休規劃的解決方案，全新數位化旅程設計貼近客戶所需，同時滿足不同世代對未來的需求與服務。

針對網路新世代的年輕族群，法巴人壽首次於Money錢平台推出的「法國巴黎人壽愛撲滿變額年金保險」計劃，除便利性高外，投入費用門檻低，並提供三種不同風險等級的投資標的，適合多種風險偏好的小資族或保守族群；藉由定期定額的方式，逐步實現退休規劃，協助創造未來現金流。

此外，還可申請附加自動停利機制作為投資小幫手，當標的達到保戶預先設定的預期獲利時機點，系統將自動停利，提高投資效率，戰勝追高殺低的韭菜定律。