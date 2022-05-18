0+7上路還能選3+4？10大QA看誰能領到保險理賠金 隔離1情況恐拿不到

連續多日的防疫險保單之亂，加上「0+7」的新制上路，不少民眾擔心若不是「3+4」會導致權益受損，無法取得理賠金，或是重複投保被拒絕，行政院長蘇貞昌發聲表示，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金，聯合新聞網也整理了有關於防疫險的理賠QA，讓你一次搞懂。

Ｑ1、自選隔離3+4防疫險會賠嗎？

金管會表示，就算保戶打了三劑疫苗，只要有隔離單就要理賠，也沒有需要看小黃卡這件事。

如果想要採用3+4，在「確診個案自主回報疫調系統」上，不勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」欄位，仍會開立居家隔離通知書。

Ｑ2、國、高中適用0+7新制嗎？

因目前國高中生還未打第三劑疫苗，所以無法適用0+7新制。未來打第三劑後就適用，指揮中心表示預計是五月下旬開打。

Q3、買多張防疫險能理賠嗎？

只要是已經核保、符合條件，就要給予理賠金。

Ｑ4、重複投保被拒絕？

金管會表示，一人投保多張容易出現道德風險，當保戶已經投保過防疫險，業者有權核保，但如果手上多張保單都被拒絕，沒有保障，可已向較早投保的保險公司申覆，找業務員或是客服皆可。

Q5、家長陪同隔離理賠嗎？

狀況一，小孩確診，家長有隔離通知書的話，可以理賠。

狀況二，同學確診小孩居家隔離，家長自動陪同，視為「自願隔離」不能理賠。

Ｑ6、投保了但還沒拿到保單，已經確診了怎麼辦？

可以先聯絡業務員或是保險公司，請他們先審核，基本上若是本人親簽，沒有重複投保且資料沒有填錯，保險公司都能扣到錢，不會有「拒保」問題，但如果資料填錯，可能會被通知退件，每家公司審核門檻不同，若有疑慮可先詢問。

Ｑ7、輕症居家照護能理賠嗎？

金管會表示，原則前提要有進行「醫療行為」或是「用藥情形」，若輕症、無症狀確診者居家照護期間未用藥，保險公司可不給付住院日額理賠。

Ｑ8、寄出理賠申請，但錢還沒下來？

通常寄出理賠申請給保險公司後，審核通過7天內會收到通知匯款，但每一家公司作業流程不同，有疑慮可以詢問業務員，或是致電、臨櫃與專員確認。

Q9、確診本來就要隔離，能一次領「隔離+確診」的理賠金嗎？

可以，不過要一起附上「隔離通知書」和「醫生診斷證明書」。

Q 10、外傳法定傳染病若於7月降級，會壓低理賠金額，該在6月底前取得確診證明？

金管會對此澄清，民眾確診或有進行治療，醫療院會有相關紀錄資料，申請相關證明文件，不會因為時間經過影響，「保險理賠係以保險事故發生時，理賠條件就已經成立」，不因相關文件開立時間而受到影響。