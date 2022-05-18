金管會稱防疫險符合條件都賠 高嘉瑜驚爆：話只說一半

防疫險保單之亂正如火如荼上演，民進黨立委高嘉瑜連日追蹤此議題。高嘉瑜昨深夜臉書再發文表示，難以想像金管會昨天召集相關會議，連會議結論都沒有，還持續神隱觀望，金管會主委黃天牧話只說一半，上半段「符合理賠條件就一定拿得到理賠金」，下半段沒說的是「理賠條件是浮動的，由業者決定」。

高嘉瑜表示，不到一個月的時間，金管會從4月19日說輕症居家照護從寬認定、必須理賠，到5月11日改口要有醫療行為、用藥才理賠，到昨天金管會召集產險、壽險公會後，又不做結論、不敢公開說明，轉彎成要「經醫生問診，開立輝瑞Paxlovid、默沙東Molnupiravir、清冠一號」才能理賠與住院日額等值的慰問金，也就是從沒有限定醫療行為、到必須要用藥、到現在還指定只能用3種藥。

高嘉瑜批評，不到一個月的時間，理賠限制越來越嚴格，金管會當初拍板的輕症居家照護也必須理賠的承諾跟霸氣在哪？如果這樣都能轉彎，「3+4」居隔會理賠的承諾跟保證是什麼？有壽險、產險業者出來表示配合嗎？至少到現在，自己只看到金管會一廂情願。

高嘉瑜說，更離譜的是，衛福部長陳時中指出，「防疫確實受到保單干擾」、王必勝說「保單意外打亂防疫布局」，現在若保險公司堅持一定要開立輝瑞Paxlovid、默沙東Molnupiravir、清冠一號才理賠，勢必又有一波搶藥之亂，這對防疫跟醫療又是另一波衝擊。

高嘉瑜質疑，如果金管會連說好的輕症居家照護理賠都無法保證，現在到底拿什麼讓保戶相信「3+4隔離」業者會理賠？重點是業者就是集體不賠，金管會能怎樣？持續神隱嗎？