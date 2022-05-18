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中租控股消金重磅更名zingala銀角零卡 進軍東協BNPL

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
中租控股旗下仲信資融資深副總經理陳瑞興（前排中）與「zingala銀角零卡」團隊，展現新品牌帶來的熱情與活力。中租控股/提供
中租控股旗下仲信資融資深副總經理陳瑞興（前排中）與「zingala銀角零卡」團隊，展現新品牌帶來的熱情與活力。中租控股/提供

為拓展品牌能見度，中租（5871）控股（中租-KY）暨仲信資融董事長陳鳳龍宣布，中租零卡分期更名為「zingala銀角零卡」，取名zingala是取其與閩南語的「零錢」諧音，一方面好記有親切感，也同時寓意消費者可以透過「zingala銀角零卡」每個月以小額零錢，逐步從零打造夢想，而且，新品牌也將走出台灣，展開東協消費金融市場的布局。

陳鳳龍指出，疫情改變了經濟結構與消費生態，中租身處在改變浪潮之中，全面深度推動消費金融業務，將台灣數位轉型成功經驗，複製到東協子公司，有計畫地促使每家子公司逐步落實推出消費金融產品，創造多個利基市場。為了面向國際，經過集思廣義後，孕育「zingala銀角零卡」的誕生。

陳鳳龍指出，目前中租控股在東協裡的越南、菲律賓、新加坡、印尼等七國設有據點，檢視各國的巿場結構後，首先即鎖定信用卡比重不高的馬來西亞，而且，旗下的仲利成功融資公司即是以消費性的車輛貸款為主。為此，原仲信資融資深副總經理張銘聰，今年派任仲利成功總經理，就是為了導入台灣經驗，下一個目標是柬埔寨，再接下來則是泰國。

針對「zingala銀角零卡」的品牌由來，仲信資融資深副總經理陳瑞興解釋說，「zing」為熱情歡呼，「gala」則是盛大慶典，希望帶給消費大眾美好消費與無限可能。以硬幣簡約的型態，採用「0」為品牌標章，意味從零擴展至無限大。新吉祥物「zinga醬」獨角獸，是傳說中神祕高貴、活潑又充滿智慧的生物，陪伴每位會員，聰明消費，在最好的年紀，活出自己獨特的生活樣貌。

陳瑞興表示，「zingala銀角零卡」著重在優化會員的使用體驗，以「導購」為核心的新形態商業模式，將過往分散在線上與線下的消費管道，整合到新版的官網與APP中，縮短消費者的搜尋成本，打造一站購足的消費體驗。

「zingala銀角零卡」在台灣已擁有逾86萬的年輕數位會員，合作業者突破4萬家，提供消費者小額支付、大額分期的服務，讓小資族、自由工作者、新興工作者可享用更好的彈性支付服務、自由兼具紀律的財務支配能力，也讓沒有信用卡或信用卡額度不夠的消費者，免綁信用卡也可輕鬆進行消費分期，2021年受惠戶數逾30萬人。

「zingala銀角零卡」致力於有競爭力、差異化、增補性、提供與國際同步的金融服務，給予顧客彈性靈活動消費支付選擇，協助顧客提前實現理想生活。「zingala銀角零卡」攜手場各大電商平台與商店賣家，更以生態圈概念提供「中租Coin」回饋機制，增強消費者的黏著度與回購頻率。

中租控股指出，仲信資融於2000年設立以來，透過實體通路，深耕「無卡分期」市場，累積逾200萬位線下消費者；在歐美正夯的「先買後付（BNPL，Buy Now, Pay Later）」熱潮吹進台灣，中租早在2018年即進軍線上無卡分期市場，推出「零卡」品牌、無卡電子交易模式，並與台灣三大電商通路合作；也不斷拓展多元應用的生活消費場景，開發不同產業的合作對象。

去年加入「zingala銀角零卡」的合作廠商包括486團購網、晶華酒店、樂淘、地標網通、三商美福、台安藥局、東南旅遊、成旅晶贊飯店、三立電電購、InBody、Oneclass萬通教育等， 今年度持續擴增合作商家，如全球智慧開店平台SHOPLINE、幸福空間、未來實驗室、遊戲公司智冠科技（5478）MyCard、創炎Traiwan民宿訂房平台等。

中租 信用卡 東協

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