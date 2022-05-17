刷卡繳房屋稅單筆300萬、總繳千萬大戶 都不住台北

上億元豪宅的房屋稅一繳就破百萬元，但是根據銀行統計單筆房屋稅300萬元的大戶，卻不是住在豪宅雲集的台北市，和有多筆房屋稅總繳金額1,500萬元的大戶，都是住在高雄市前金區，且在這家銀行的刷卡繳房屋稅單筆金額十大榜上的持卡人，都沒人住在台北市，反倒是新北市五股區在前十大居其五。

依照房屋稅率換算，若是適用自住稅率1.2%，億元豪宅就要繳120萬元的房屋稅，單筆繳稅達到300萬元，豪宅價格就要2.5億元，而且重點是課稅的稅基也就是房屋價值並非市價，而是公告現值，換句話說，這些房屋稅破百萬的豪宅，實際市價更貴。

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行公布該行信用卡刷卡繳房屋稅概況，結果發現單筆房屋稅金額排行榜前十大，新北五股區卡友就包辦五名，從最高單筆150萬元到80萬元不等，單筆最高則是高雄市前金區大戶，單筆房屋稅就有約300萬元，另外還有一名持卡人一人繳交多筆房屋稅，加總稅金高達1,500萬元，也在高雄前金區。

兆豐銀行信用卡處指出，單筆房屋稅刷卡十大卡友，即使住在同一行政區，但這十大卡友並無重疊，而這十大卡友竟然無人是在台北市，內部統計時也頗為意外。

兆豐銀並補充，這項內部統計是根據兆豐銀持卡人帳單地址，也就是說，住在高雄市前金區的卡友，繳交房屋稅的物件所在地，是否就是其帳單地址，還是坐落在其他地區，並無法確認。但是從帳單地址來看，房屋稅大戶前十名，竟然如此巧合地有半數在新北市五股區，三名在高雄市前金區，也頗為有趣。

還有一位大戶是一人繳交多筆，總房屋稅金達1,500萬元居冠，這位大戶也在高雄市前金區。但這位大戶是否也同時在單筆十大榜上，兆豐銀則不便透露。

若從單一個人房屋稅繳納筆數來看，冠軍花落宜蘭，單一人房屋稅就繳了將近130筆；至於繳納筆數以行政區劃分，則以新北市板橋區、新竹市及台北市大安區居前三，這個繳納筆數並非以區內平均每位卡友繳交筆數來看，而是只看區內刷卡繳房屋稅的比數。

此外，兆豐銀行分析也發現，房屋稅男女繳納人數的比例幾乎呈現1比1，但金額則有些微差距，男女分別為56%及44%，兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，去年刷兆豐卡繳納房屋稅選擇一次付清的還是佔大多數，分期付款的民眾反而減少1%，且高達58%都是選擇使用台灣Pay綁卡繳稅，因此，今年兆豐也特地配合卡友需求，推出五大房屋稅優惠吸客，包括一次付清最高享0.25%回饋，每人最高回饋可達10萬元、台灣Pay綁卡筆筆贈50元 (每人最高送100元)、不限金額免手續費、免登錄再抽Dyson吸塵器，想分期還能不限金額6期0利率，民眾都可依自身需求選擇繳納方式，同時享有刷卡繳稅延後付款的便利性。