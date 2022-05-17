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人民幣存款選哪家最高「利」？ 央行替你整理好了

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

人民幣匯率重貶，令國內投資人喪失投資興趣。中央銀行今（17）日公布，4月國銀人民幣存款餘額為人民幣2,269.66億元，月增人民幣16.45億元；不過，象徵國內投資人需求的外匯指定銀行（DBU），4月人民幣存款進一步下滑至人民幣1,964.54億元，連九月衰退並為逾八年新低。

央行資料顯示，4月國銀人民幣存款餘額小增，主要是DBU減少，但國際金融業務分行（OBU）的人民幣存款增加，且OBU的增加金額，大於DBU的減少金額。

央行外匯局副局長洪櫻芬指出，4月DBU人民幣存款餘額為人民幣1,964.54億元，單月減少人民幣3.08億元，OBU人民幣存款餘額為人民幣305.12億元，增加人民幣19.53億元。

資料顯示，4月DBU的人民幣存款，個人戶減少、法人戶增加，合計減少逾人民幣3億元。至於台商海外資金調度中心OBU的人民幣存款增加，主要是客戶的人民幣貨款入帳。

DBU人民幣存款餘額持續流失，已連九月下滑，餘額還創下2014年3月以來、逾八年新低。對此，銀行主管分析，近年來國際美元走勢一枝獨秀、4月人民幣兌美元匯率重貶，很可能是外匯投資人琵琶別抱、減持人民幣存款的主因。

央行統計顯示，4月人民幣兌美元貶值4.11%，幅度相當大，儘管新台幣對美元也呈貶值，但貶幅較人民幣匯率小，因此，人民幣兌新台幣近一個月來也貶值了1.6%。

央行指出，目前銀行推出人民幣存款的最優牌告利率，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期為中國信託的3.28%，6個月期為渣打銀行的2.4%，9個月期為高雄銀行的1.95%，1年期為土地銀行與陽信銀行的2.4%。

人民幣匯率

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