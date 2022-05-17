台北股匯雙漲、美元為何漲多回跌？資深匯銀主管解答

熱錢今（17）日重返台灣，單日匯入估計8億美元，激勵台北股匯市雙漲，頗有提前迎接520行情的味道。匯銀主管指出，在外資蜂擁匯入下，新台幣兌美元匯率今天升值8.2分，收在29.732元，為近一周新高，總成交量為16.16億美元。

外資回頭，激勵台股大漲逾百點，新台幣匯率今日盤中最高升抵29.706元，最多升值1.08角。匯銀主管說，熱錢回流台灣、出口商也進場拋匯，令新台幣匯率大舉反彈，且市場上美元買盤相對空虛，除進口商外，就只有中央銀行進場敲進美元，稍稍抑制了新台幣匯率的升值幅度。

匯銀主管指出，「出口商等不到29.8元，29.7字頭也進場賣了，出口商和匯入的外資站在同一陣線，讓新台幣匯率承受較大的升值壓力，且比起賣方，美元沒什麼買盤，只有少數進口商撐場面，若不是老大進場買美元，新台幣匯率會升得更多。」

匯銀主管分析，國際美元近日漲高後回檔修正，包括台灣在內的亞洲股匯市也略見反彈，外資雖小幅賣超台股，但在匯市卻是蜂擁匯入，規模達總成交量的一半，對於外資這波匯入是否鎖定台股520行情，市場投以關注眼光。

匯銀主管說，儘管聯準會鷹派升息議題仍舊存在，但國際美元漲了這麼一大波，部分投資人開始落袋為安，美元也面臨漲多回檔壓力，估計本周，新台幣匯率將位於29.6~29.85元區間盤整。

「美國5月升息2碼後，6月持續跟進升息2碼，幾乎已成市場共識，但市場現在醞釀另一股氛圍，那就是美國猛升息，是否會導致美國與全球經濟出現下行風險」，匯銀主管說。因此，新台幣與美元後續走勢，仍需密切觀察美國通膨數據，以及市場如何看待美國經濟走向這兩大變數。