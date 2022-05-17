快訊

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝這樣說

納豆一夜換7次尿布 誤認依依是護士還問：怎能打病人？

加州教會槍擊案凶嫌曾任職輔大 校方：擔任1年講師

台北股匯雙漲、美元為何漲多回跌？資深匯銀主管解答

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

熱錢今（17）日重返台灣，單日匯入估計8億美元，激勵台北股匯市雙漲，頗有提前迎接520行情的味道。匯銀主管指出，在外資蜂擁匯入下，新台幣兌美元匯率今天升值8.2分，收在29.732元，為近一周新高，總成交量為16.16億美元。

外資回頭，激勵台股大漲逾百點，新台幣匯率今日盤中最高升抵29.706元，最多升值1.08角。匯銀主管說，熱錢回流台灣、出口商也進場拋匯，令新台幣匯率大舉反彈，且市場上美元買盤相對空虛，除進口商外，就只有中央銀行進場敲進美元，稍稍抑制了新台幣匯率的升值幅度。

匯銀主管指出，「出口商等不到29.8元，29.7字頭也進場賣了，出口商和匯入的外資站在同一陣線，讓新台幣匯率承受較大的升值壓力，且比起賣方，美元沒什麼買盤，只有少數進口商撐場面，若不是老大進場買美元，新台幣匯率會升得更多。」

匯銀主管分析，國際美元近日漲高後回檔修正，包括台灣在內的亞洲股匯市也略見反彈，外資雖小幅賣超台股，但在匯市卻是蜂擁匯入，規模達總成交量的一半，對於外資這波匯入是否鎖定台股520行情，市場投以關注眼光。

匯銀主管說，儘管聯準會鷹派升息議題仍舊存在，但國際美元漲了這麼一大波，部分投資人開始落袋為安，美元也面臨漲多回檔壓力，估計本周，新台幣匯率將位於29.6~29.85元區間盤整。

「美國5月升息2碼後，6月持續跟進升息2碼，幾乎已成市場共識，但市場現在醞釀另一股氛圍，那就是美國猛升息，是否會導致美國與全球經濟出現下行風險」，匯銀主管說。因此，新台幣與美元後續走勢，仍需密切觀察美國通膨數據，以及市場如何看待美國經濟走向這兩大變數。

新台幣 台幣匯率 美國經濟

延伸閱讀

台股重回萬六外資持續小賣 投信終止連23買

美國計劃放寬對古巴的若干限制

巴菲特Q1血拚買的股票可以跟？法人五字回應

股匯雙漲 新台幣匯率升8.2分收29.732元

相關新聞

打3劑疫苗自選「3+4」要賠 金管會回答3大爭議一次看

近期防疫險爭議燒不完，包含富邦產開第一槍拒絕買超過1張防疫險者核保，引發民怨，理賠爭議也層出不窮，包含密切接觸者打3劑疫...

自選「3+4」防疫險賠不賠？ 產險業看法不一再掀爭議

防疫政策持續放寬，「0+7」新制今上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，但指揮中心昨晚急轉彎，強調民眾仍保有維持「...

250萬張防疫保單19億元保費 快賠光了

250萬張防疫保單保費，快被理賠額吃光。據金管會最新統計，今年到5月16日止，共承保250.7萬件防疫保單、保費收入19...

高嘉瑜批遇到富邦就轉彎 金管會：不可能

富邦產險開第一槍拒承保已投保超過1張防疫險的保戶，引起民怨，民進黨立委高嘉瑜更痛批「金管會遇到富邦就轉彎」。金管會今澄清...

富邦防疫險拒保之亂 高嘉瑜砲轟：金管會問A答B

連日來的防疫保單之亂演變成拒保之亂，金管會今天出面回應，但民進黨立委高嘉瑜指出，金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華持續神隱...

防疫險理賠18億逼近保費收入 產險業理賠壓力來臨

金管會保險局今公布最新防疫險統計，今年以來截至5月16日，防疫險理賠金額達18億元，已逼近保費收入的19.16億元，產險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。