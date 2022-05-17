全球疫情對景氣影響漸消退 台新金：下半年通膨將緩解

雖然本土疫情持續升溫，但全球疫情對全球景氣的影響卻是逐步消退，經濟活動逐漸恢復正常，加上通膨隨油價走高續居高檔。台新金控（2887）認為，預期台灣央行在今年將隨美國啟動升息，通膨現象預料持續至今年下半年才能逐步緩解，對全球經濟成長的衝擊仍待評估。

台新金公布最新年報營業報告書中提到，對總經市場環境看法，台新金認為，我國金融業受惠股市表現佳、業者積極實現股債資本利得，帶動金融三業獲利成長，去年銀保證累計稅前獲利9,366億元，首度獲利突破9,000億元大關，較前一年多賺近2,610億元，正成長幅度達38.7%，其中保險業稅前淨利4,111億元，年增率84.3%，銀行業稅前淨利3,856億元；證券業稅前淨利1,399億元，年增72.0%。

展望2022年，全球疫情對全球景氣的影響逐步消退，經濟活動逐漸恢復正常，加上通膨隨油價走高續居高檔，預期台灣央行在今年將隨美國啟動升息。

此外，台新金去年收購保德信人壽後，於同年8月改名為台新人壽，因收購而認列之廉價購買利益為92.27億元，去年稅後淨利為203億元，每股稅後盈餘為1.63元，股東權益報酬率為12.43%，截至去年底，每股淨值為13.70元。

台新金指出，資本結構上，台新金截至去年底資本適足率為123.40%，雙重槓桿比為119.56%，強調資本結構強度持續良好。海外業務拓展部分，子公司台新銀積極佈局中國及亞太市場，目前計有香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本分行等，未來將加速完成越南隆安分行的申設，並持續擴展市場版圖、提升海外獲利。

展望未來，台新金指出，經營策略及計畫包括，持續發展金控優勢，完善銀行、保險、證券跨業經營，使產品線更趨完整並強化金融領域之營業競爭力，以達成金控長期經營策略目標。