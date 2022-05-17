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開店平台SHOPLINE攜Atome 在台灣等市場導入先買後付

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球智慧開店平台 SHOPLINE今（17） 日宣布與亞洲的先買後付（BNPL）品牌Atome在亞洲市場正式合作。在台灣、香港、新加坡馬來西亞的店家導入相關服務，店家可以提供客戶彈性免息分期付款支付方案，迎合年輕一代的消費模式，解決以往信用卡分期付款所面對的高利息問題。

SHOPLINE也看好「先買後付」的靈活與便利，有效幫助消費者提前制定購物計畫或更好的購買決定，也助攻SHOPLINE店家開拓新客源、提升高單價商品的成交機率，帶動業績更上層樓。

電商業者指出，目前廣受年輕世代與無卡消費族群喜愛的「先買後付」可望推動電商與新零售邁向全新商業藍海，更將是今年不容小覷的購物支付方式。金融服務商FIS旗下Worldpay發表《2022年全球支付報告》預期，直至2025年「先買後付」將成為全球線上及線下增長幅度最快的支付方式。

台灣「先買後付」的付款概念在不同年齡層愈趨普及，尤其是千禧世代及Z世代，年輕族群步入社會並逐漸成為主要消費力道，「先買後付」的新興支付方式在此年齡層的增幅最為顯著。SHOPLINE與Atome合作的「先買後付」支付方案獨家提供消費者多期數的免息分期付款服務，消費者只需在線上購物時進行首次付款，餘額依照自身需求評估可還款期數，此付款方式不會再收取任何年費或額外服務費。目前雙方合作的支付方案將廣泛應用於台灣、香港、新加坡和馬來西亞市場。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，年輕一代消費者正崛起並大幅推進先買後付在亞洲的需求，未來也將能隨時隨地以靈活的免息支付方式進行大額消費購物。根據Atome數據顯示，提供「先買後付」的支付方式後平均訂單量有了17%增長，而訂單成交轉換率和消費者回購率更上升了30%，這也成功為不同商品，特別是單價較高的品項帶來更高的回報。

馬來西亞 電商 新加坡

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