全坤建董座李勇毅 大砸10億元買富邦金股票

富邦金控（2881）今(17)日公布前十大股東，首次見到上市公司全坤建設（2509）董事長李勇毅的私人投資公司合家，以持股14.1萬餘張、占比1.19%，躋身富邦金第九大股東。

這也是不久前，新光金控（2888）前十大股東，首見老牌鋼鐵公司裕鐵企業，以15.7萬張、持股1.08%，登上新光金第九大股東後，又一引發投資圈注目之事。

裕鐵企業董事長林高煌為義聯集團創辦人林義守的堂弟，林高煌自己也持股新光金6.1萬餘張、比率0.42%。

全坤建設董座李勇毅透過合家投資股份有限公司，大吃富邦金14.1萬餘張，富邦金今日收在61.6元，年線均價75.45元，以年線均價計算，合家大約投入10億元購買富邦金股票。