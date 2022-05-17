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LINE NEXT全球NFT平台DOSI上線前 先推DOSI Wallet

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE子公司LINE NEXT致力推動與拓展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，宣布推出專為全球NFT平台DOSI所打造的錢包服務「DOSI Wallet」。

DOSI Wallet是一種「社群護照」（social passport），提供支付和交易服務，更結合DOSI生態圈中豐富多元的NFT體驗和社群功能。DOSI平台預計於今年上半年上線，開啟交易與付款功能。為了打造更簡易的NFT交易體驗，DOSI Wallet支援多元付款方式，包括信用卡、電子支付（LINE Pay、Naver Pay）與加密貨幣等。

慶祝 DOSI Wallet 上線，LINE NEXT攜手韓國釜山樂天世界主題樂園（Lotte World Adventure Busan）合作舉辦NFT空投抽獎活動。限量開園紀念版NFT是四款以樂園代表人物 Lotty和Rory為主角的短片，將透過DOSI Wallet平台贈送獎品。

DOSI平台將協助全球商業夥伴與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，供一般用戶進行NFT買賣交易。目前僅限日本市場的交易平台「LINE NFT」已於4月13日上線，由LINE的日本加密資產與區塊鏈子公司LINE Xenesis負責營運。

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